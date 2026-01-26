Tipo segnalazione: Degrado

Io sottoscritto Paolo Dimartina cittadino di Noto chiedo con questo atto scritto, di poter pubblicarlo nel vostro quotidiano, segue il testo: voglio denunciare pubblicamente il male affare politico sulla gestione dei provvedimenti e dei emendamenti che con i disegni di legge vengono approvati all”ARS.

Abbiamo avuto un esempio reale come l’emendamento fake, con proposta di 100 milioni, dell’onorevole Ismaele La Vardera, deputato appunto, è riuscito far passare questo suo emendamento sotto banco. Diremo ancora assurdo!





Questo avviene in un determinato tempo agli sgoccioli della chiusura annuale sulla legge regionale di stabilità, che ha consentito a tutti ( anche deputati di opposizione) di presentare disegni di legge e che poi senza nessuno controllo tecnico, da parte di gli compete, passerà come legge.

Ed ecco lo scandolo il clamore di come il male affare politico decide senza se e senza ma, di acchiapparsi soldi pubblici giustificando, di fatto, che il sistema rispetta le regole e che tutto gli sia consentito! Uno schifo questo sistema da fare pensare un unica parola: “Ladri”!. Un furto mi consetirete di definirlo così, perché se tutto questa incredibile storia non fosse stata denunciata pubblicamente da l’ onorevole La Vardera, nessuno avrebbe sbattuto ciglio su ciò.





La Siciliani sono stufi, e mi riferisco le persone per bene, che vedono nell’etica e nella morale principi fondamentali nella loro esistenza. E in un periodo come questo è difficile accettare e andare avanti fra un lavoro precario e un profitto economico senza un vantaggio per imprese e famiglie, mi chiedo ancora non provate vergogna! I social media i giornali stessi non dovrebbero denunciare tutto questo! (meno male non tutti…)

La popolazione chiede rispetto è non vuole far passare il messaggio, che il comportamento dell’onorevole Ismaele La Vardera sia poco disciplinato all’interno del potere di palazzo.





Detto ciò con questa mia riflessione scritta a voi, voglio rammentare che la politica già è strapagata dallo stato e ogni singolo emendamento presentato da qualsiasi gruppo politico ha il dovere Sacro Santo, di rispettare i cittadini che li hanno votato, senza lucrare su questo.

Saranno parole inutili molti probabilmente si, all’interno dell’ Ars non si sa mai cosa succede! Ma è doveroso per noi cittadini di farci sentire senza paure e senza condizionamenti da parte di nessuno!

Paolo Dimartina un cittadino qualunque forse pure una delle poche voci fuori dal coro

Luogo: Noto, Via Cairoli, 15, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

