Il Comune di Riposto lancia ufficialmente il nuovo canale WhatsApp istituzionale, uno strumento moderno e diretto per migliorare la comunicazione tra l’amministrazione e la cittadinanza. Un servizio pensato per raggiungere in modo capillare i cittadini con aggiornamenti in tempo reale su emergenze, avvisi, informazioni legate alla Protezione Civile, allerte meteo, interruzioni dei servizi, modifiche alla viabilità, bandi pubblici, concorsi, eventi e tutte le principali notizie di pubblica utilità.

Contestualmente, si ricorda che è già attivo da alcune settimane il canale WhatsApp personale del Sindaco, pensato per aggiornamenti diretti sull’attività amministrativa e le principali questioni riguardanti la città. “Si tratta di un passo avanti importante – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – che va nella direzione di una pubblica amministrazione più trasparente, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini. La comunicazione con i cittadini oggi deve essere semplice, diretta e tempestiva. Il nuovo canale WhatsApp va esattamente in questa direzione e ci consentirà di raggiungere i cittadini ovunque si trovino, con tempestività e affidabilità. Invito tutti a iscriversi per restare aggiornati in tempo reale e in maniera ufficiale”.

Anche l’assessore alla Comunicazione Davide Palermo sottolinea il valore dell’iniziativa. “Con questi strumenti mettiamo davvero il Comune in tasca ai cittadini – spiega – È un modo concreto per avvicinare le istituzioni alla vita quotidiana delle persone, evitando disinformazione e lungaggini. Una comunicazione più efficace è anche una cittadinanza più attiva e consapevole”.

Tutti i canali sono unidirezionali: i cittadini riceveranno aggiornamenti in formato semplice e sintetico, senza possibilità di rispondere o creare gruppi, garantendo così una comunicazione chiara e ordinata. L’iscrizione è volontaria e gratuita. Una volta iscritti non sarà necessario fare altro che cliccare sulla campanella in alto per ricevere aggiornamenti e avvisi in tempo reale. Il Comune garantisce il massimo rispetto della privacy: nessun dato degli iscritti è pubblico, anche quando si commentano i post con una reazione. Per iscriversi basta cliccare sui link disponibili nella home del sito istituzionale del Comune o sui profili social ufficiali. I canali possono essere anche cercati direttamente su WhatsApp nella sezione “Aggiornamenti”.

Un piccolo grande cambiamento per una città più informata, consapevole e connessa.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

