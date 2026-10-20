Un nuovo spazio verde per restituire ai residenti di Contrada Cozzi, nella frazione ripostese di Altarello, un luogo di incontro, socialità e svago. Sono stati consegnati gli interventi per la realizzazione della nuova area a verde pubblica, finanziata con 291 mila euro dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti per interventi di rigenerazione urbana. Si tratta di un’opera particolarmente attesa dagli abitanti del quartiere, un’area residenziale che, pur essendo abitata da decenni, non ha mai avuto uno spazio comune attrezzato, come previsto dal Piano regolatore generale. “Abbiamo deciso di destinare queste somme, inserite nella legge finanziaria regionale n. 3 del 2024 su mia iniziativa quando ero deputato all’Ars, a un intervento che ritengo importante per la qualità della vita dei residenti – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – Il quartiere di Contrada Cozzi non è mai stato dotato di una villetta pubblica, nonostante fosse prevista dal piano regolatore. Una zona abitata da decenni che, anche per la sua posizione periferica, è rimasta a lungo priva di spazi di aggregazione”.





Il progetto interessa un’area attualmente incolta compresa tra via Saragat e via Terracini/De Gasperi, destinata a verde pubblico, gioco e sport. L’intervento prevede la pulizia generale e il livellamento del terreno, la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra le due strade e di un camminamento ombreggiato per attraversare e raggiungere le diverse aree del parco. Sono inoltre previste zone di sosta con panche, un’area di accesso con sedute e pavimentazione, quattro aree attrezzate per la seduta, un’area fitness e due gazebo con sistemi ombreggianti. Il progetto comprende anche la piantumazione di essenze arboree mediterranee caratteristiche del territorio e l’illuminazione del percorso pedonale e delle aree interessate.





Durante un comizio mi ritrovai con i residenti letteralmente in mezzo alla strada, perché non esistevano luoghi comuni nei quali incontrarsi – prosegue il primo cittadino – In quell’occasione presi l’impegno di fare tutto il possibile per realizzare uno spazio per il quartiere, con giochi per i bambini. Anche loro sono cittadini ripostesi e hanno diritto a luoghi sicuri e accoglienti in cui giocare e stare insieme. È un investimento che guarda non soltanto al decoro urbano, ma anche alla vivibilità del quartiere e alle esigenze quotidiane delle famiglie Con la consegna degli interventi – conclude – compiamo un passo concreto verso il mantenimento di quell’impegno”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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