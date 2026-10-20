Il volume, che sarà presentato da Nucleika sabato 24 ottobre alle ore 18.30, è stato premiato con un bronzo agli International Photography Awards. In mostra anche il progetto fotografico DOVESIBALLA.

Catania, 19 ottobre – Sarà presentato sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18:30 da Nucleika (Via Umberto I n. 145), il libro fotografico Autòs di Sergio Perez, dedicato alla vita quotidiana e comunitaria della Casa di Toti, realtà nata a Modica con l’obiettivo di costruire un “durante noi” e un “dopo di noi” per persone con disturbi dello spettro autistico e altre neurodivergenze.

La presentazione sarà moderata da Luciana Malerba. Interverranno, insieme all’autore, Fabio Moscatelli e Alessandra Violacea.

Autòs, pubblicato nel marzo 2026, raccoglie il lavoro fotografico realizzato da Sergio Perez all’interno della Casa di Toti a partire dall’autunno 2023. Il progetto racconta, attraverso immagini intime e partecipate, la vita di una microcomunità in cui lavoro, autonomia, relazioni e quotidianità diventano strumenti concreti di crescita e inclusione.

Il volume ha recentemente ricevuto un bronzo agli International Photography Awards (IPA), classificandosi al terzo posto nella categoria Book – People.

A fare da cornice alla presentazione sarà la mostra fotografica DOVESIBALLA, sempre di Sergio Perez, che documenta momenti di operosità, allegria, gioco e condivisione vissuti dai ragazzi della Casa di Toti sotto la supervisione degli operatori e delle operatrici.

Il progetto espositivo, già presentato a Modica, Catania e Siracusa nel 2025, e successivamente a Palazzolo Acreide, torna a Catania prima di proseguire il suo percorso anche a Palermo e Rieti nel corso del 2026.

La Casa di Toti nasce dal sogno di una famiglia di trasformare una dimora storica in un centro residenziale e in un B&B Etico, dove persone neurodivergenti dai 18 anni in su possano vivere, lavorare e partecipare attivamente alla gestione della struttura. Dal 2021 la Casa è aperta sette giorni su sette e rappresenta il primo B&B Etico in Sicilia, con attività che coinvolgono gli ospiti dal front office al back office e nei laboratori occupazionali.

Il progetto fotografico di Sergio Perez restituisce così il ritratto di una comunità fondata sulla solidarietà, sulla responsabilità sociale e sulla possibilità di trasformare le abilità della vita quotidiana in opportunità di autonomia e di lavoro.

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