La macchina organizzativa di “Sposinlove” è già in movimento. Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 ritorna, infatti, l’attesissimo appuntamento con l’universo wedding più glamour del Sud Italia. Sarà ancora una volta il Centro Fieristico SiciliaFiera di Misterbianco (Ct) ad ospitare l’unica wedding experience da non perdere per chi vuole rendere indimenticabile il proprio matrimonio.

Una tradizione ed esperienza lunghe ben 12 anni durante i quali sono stati tantissimi i matrimoni realizzati grazie agli spunti e ai professionisti presenti a “Sposinlove” che rappresentano le migliori eccellenze del mondo wedding. E, anche quest’anno, il calendario sarà ricco di appuntamenti per poter organizzare un “giorno del sì” perfetto. Si comincia con la sfilata di Accademia della moda, giovedi 31 ottobre: protagonisti 10 giovani stilisti che presenteranno le loro collezioni sposa. A seguire l’appuntamento, venerdì 1 Novembre dalle ore 15 nell’area sfilate di Sposi in Love, con il “Make-Up Day” esame conclusivo di Academy, il prestigioso corso di alta formazione per Make-Up Artist e Image Maker de La Truccheria Cherie. 50 truccatori saranno chiamati a realizzare due tipologie di Make-Up dedicati al matrimonio: il Bridal Make-up e il Glamour Make-up. Infine, imperdibile la sfilata a chiusura di Sposinlove: tra i protagonisti noti brand del settore come Versali, marchio italiano di Martina Franca che dopo aver fatto la storia della sartorialità pugliese nella cerimonia uomo, oggi è leader italiano ed eccellenza europea, punto di riferimento per tutti gli sposi e gli addetti ai lavori.

Eleganza e professionalità saranno a disposizione, quindi, dei futuri sposi tra sfilate, presentazioni, cocktail ed eventi. Presenti importanti professionisti per la scelta dell’abito da sposa e sposo, degli accessori, delle bomboniere, dei fotografi, degli allestimenti e scenografie floreali, dei viaggi di nozze di diverse tipologie. E l’appuntamento tanto atteso rimane sempre quello con le sfilate: noti brand presenteranno in anteprima le collezioni Sposa e Sposo 2024/2025, per proporre i trend e i must have della prossima stagione direttamente dai protagonisti del bridal.

Un’esperienza immersiva e trasversale che è pronta, anche quest’anno a lasciare il segno nell’universo fieristico del Sud Italia, offrendo nuove visioni e tendenze e rivestendo un ruolo di primario punto d’incontro tra domanda e offerta del segmento bridal. Il tutto firmato come sempre da Eurofiere diretta dai F.lli Lanzafame, azienda ormai leader in Sicilia e tra le prime in Italia nel panorama fieristico.

Luogo: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

