Inizia dall’incontro casalingo contro il Messina Rugby il campionato di Serie B, che vedrà impegnata la squadra del Cus Catania Rugby. Domenica 13 ottobre alle 15.30, l’esordio sul campo della Cittadella universitaria per la prima delle 18 giornate della stagione 2024-2025.

Squadra rinforzata e ristrutturata per poter competere in un campionato impegnativo che coinvolge Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. Il derby previsto nel corso della stagione con il Messina Rugby, in programma nella prima di andata in casa; il ritorno il 26 gennaio 2025, nella città dell’orologio astronomico.

GRANDI NOVITÀ PER LA STAGIONE 2024-2025

Il testimone passa da Giuseppe Costantino, ora nella veste di direttore tecnico, a Luca Mammana nuovo head coach, con l’allenatore dei tre quarti Sevian Daupi. La preparazione atletica è affidata a Roberto Cafaro. Confermato il Direttore sportivo, Tino Lazzara. Il responsabile della sezione Rugby del Cus Catania è sempre Nino Puleo.

Novità anche nella rosa, con elementi che tornano al Cus Catania Rugby come Nino Aloè (dopo tanti anni in top ten con il Piacenza), o come Stefano Lucenti, Gabriel Di Natale ed Hermann La Rocca che provengono tutti dal Ragusa. O il ritorno di Alessio Panebianco, che fino alla scorsa stagione era ai Briganti.

Sono 12 finora le new entry che hanno contribuito a rendere ancora più valido il gruppo. Sono in attesa di conferma altri giocatori che hanno chiesto di giocare con il Cus Catania Rugby.

LE PAROLE DEL L’HEAD COACH LUCA MAMMANA:

“Quest’anno ho l’onore e il privilegio di allenare la squadra senior che, grazie alla rosa ampia, ci garantisce allenamenti di qualità per poter essere competitivi. Allenarsi bene produce un risultato ottimale durante la settimana di lavoro finalizzata alla gara domenicale.

Aspettative? Lottare per arrivare a conquistare una posizione di alta classifica. Potremo riuscirsi solo se saremo disposti a metterci il tutto per tutto, con spirito di sacrificio, abnegazione, credendo nella causa. Il risultato è spesso direttamente proporzionato all’impegno profuso in campo”.

LE PAROLE DEL RESPONSABILE DI SEZIONE, NINO PULEO:

“Il nostro girone è molto competitivo. Noi vogliamo essere una squadra di vertice, che punta al vertice, e che possa raggiungere il vertice. Siamo un gruppo che esprime un rugby di qualità. I ragazzi hanno lavorato bene in queste settimane preparatorie all’avvio di stagione. Sono certo che i nostri giovani talenti si metteranno in mostra e rappresenteranno un valore aggiunto durante la stagione”.

Ma la sezione cusina di rugby non guarda solo alla prima squadra. Grande attenzione, infatti, è rivolta all’intero settore giovanile. Non a caso, per i nati dal 2007 al 2019, è possibile provare sul campo della Cittadella universitaria (Via Santa Sofia, 77) cosa significhi fare una mischia, realizzare una meta, cos’è una francesina o chi è il jackal. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.00.

SQUADRA, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE CUS CATANIA RUGBY

SQUADRA

ALBERTO TOSCANO, ARTALE LEONARDO, ALESSANDRO CARAFFA*, ALESSIO PANEBIANCO*, ALFIO FINOCCHIARO, ANDREA D’ARRIGO, ANTONINO ALOÉ*, ANTONIO VIRGILLITO, ANTONIO CESARE, MOTTA CARLO, LEONARDI, DARIO RIZZO, DAVIDE CARUSO, DAVIDE NASELLO, DIEGO IRATO, EMANUELE D’ARRIGO, ENRICO AGOSTA, ENRICO ZAIA, FLAVIO PIRRERA*, GABRIEL DI NATALE*, GABRIELE GISANA*, GIANCARLO RUSSO, GIANLUCA PRIVITERA, GIOVANNI D’ANTONE, GIULIO DI MAURO, GRAZIANO MURABITO, IGOR GIAMMARIO, KRISTEN PAGANA, LUCA GIUSTOLISI, LUCA MAMMANA, MARCO PANEBIANCO, MARIO DI SANO, MATTIA MARESCI, MATTIA MARSIGLIA, MONÈ ROCCA, MORENO MUNZONE, OTTAVIO CATALANO, PAOLO COLOMBRITA, GIUSEPPE RUSSO, RICCARDO CROCELLÀ, ROSARIO PELLEGRINO, RUBEN MIDOLO*, SEVIAN DAUPI, SIMONE SCHIAVO, STEFANO LUCENTI*, TOMMASO CATALANO, GIORGIO GRASSO, GIULIO ZAPPALÀ, ANDREA MIRABELLA*, FRANCESCO MENDOSA*, EMILIO STRAQUADANIO*, ERMAN LA ROCCA*

(*atleti new entry)

STAFF TECNICO & DIRIGENZIALE

Luca Mammana – head coach

Sevian Daupi – allenatore dei tre quarti

Roberto Cafaro – preparatore atletico

Giuseppe Costantino – direttore tecnico

Tino Lazzara – direttore sportivo

Luogo: Cittadella universitaria di Catania, Via Santa Sofia, 77, CATANIA, CATANIA, SICILIA

