12 ottobre, ore 18.30, PalaArcidiacono: data di avvio della stagione di B2 della squadra femminile del Cus Catania Volley. Forte dell’esperienza maturata nel corso di queste due stagioni in serie B2, e dell’ottimo risultato ottenuto lo scorso anno chiuso in terza posizione, il Cus Catania Volley guidato dall’head coach Luana Rizzo, seppur rinforzato con nuove atlete, mantiene salda la mission di schierare in campo sempre giocatrici universitarie.

E il numero aumenta. A differenza della scorsa stagione quando erano 4 le atlete della prima squadra iscritte all’Università di Catania, quest’anno sono ben 6 (Roberta Caruso, Giorgia Nicolosi, Giada Musumeci, Giorgia Privitera, Cristina Riferi e Sara Asero).

Roster rivisitato allo scopo di posizionarsi nella parte alta della classifica, mantenendo la linea principale: moderazione e innovazione.

La conferma di elementi come Elide Bontorno (centrale) e Alessandra Marino (schiacciatrice), che hanno militato in B1, o di atlete di grande valore ed esperienza come Gabriella Ferlito (palleggiatrice), Giorgia Nicolosi (centrale) e i due opposti Daria Ciccia e Roberta Caruso, danno il senso della continuità ma con spirito rinnovato.

A loro si aggiungono le new entry Giorgia Privitera (palleggiatrice), la liceale di 17 anni Viviana Lo Piccolo (centrale) già facente parte del Club Italia, le schiacciatrici Giada Musumeci (che torna al Cus dopo l’esperienza vissuta a Caltanissetta) e Cristina Riferi, oltre a Sara Asero nel ruolo di libero per chiudere la rosa.

L’esordio casalingo sa tanto di derby del cuore visto che il coach della squadra avversaria, il Melilli Volley, è Santino Sciacca, artefice due anni fa – insieme allo staff tecnico cusino -, della promozione del Cus Catania Volley nella serie cadetta.

“Il campionato di serie B2 è lungo e ci sono realtà strutturate, che hanno vision diverse dalle nostre – spiega Salvo Lutri, resp. della sezione Volley del Cus Catania -. Oltre alla prima squadra, la nostra attenzione è rivolta al settore giovanile per il quale da quest’anno, avremo nuovi spazi di allenamento al PalaArcidiacono. Per tale motivo, il tecnico federale Roberta Licata, con specifica competenza pluriennale nel settore giovanile, si occuperà proprio della crescita del vivaio e, per essere in maggiore sintonia con la squadra senior, è stata inserita nello staff tecnico come assistant coach di Luana Rizzo, confermata con grande soddisfazione per la serie B2, insieme a Gianpaolo Salmeri che ha fatto molto bene la scorsa stagione”.

Di concerto con la prima squadra, alcune giocatrici senior saranno infatti presenti durante gli allenamenti del settore giovanile non solo come stimolo importante, ma anche come dimostrazione del senso di appartenenza alla “famiglia” del Cus Catania Volley.

L’attenzione rivolta al settore giovanile riguarda anche i più piccoli, iscritti ai Corsi avviamento allo sport del Cus Catania, la cui responsabilità è stata affidata a Maya Demireva.

“Vogliamo esprimere una pallavolo che sia bella da vivere e da vedere – chiarisce Salvo Lutri – nella quale il divertimento delle giocatrici in campo, sia in linea con i sostenitori sulla spalti che verranno a tifare, e fare appassionare sempre più i giovani che anche quest’anno, hanno deciso di fare parte della grande famiglia del Cus Catania”.

Per essere sempre più vicine alle famiglie e agli appassionati di volley, tutte le gare casalinghe disputate al PalaArcidiacono, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social del Cus Catania Volley con il commento tecnico di Massimo Zaccareo, ex pallavolista di serie A che ha giocato come centrale.

ROSTER, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE CUS CATANIA VOLLEY

SQUADRA:

n. 10 Gabriella Ferlito – palleggiatrice (*capitano)

n. 12 Giorgia Privitera – palleggiatrice

n. 9 Giorgia Nicolosi – centrale

n. 13 Viviana Lo Piccolo – centrale

n. 17 Elide Bontorno – centrale

n. 3 Sara Asero – libero

n. 14 Giada Musumeci – schiacciatrice

n. 11 Cristina Riferi – schiacciatrice

n. 18 Alessandra Marino – schiacciatrice

n. 7 Roberta Caruso – schiacciatrice

n. 8 Daria Ciccia – schiacciatrice

STAFF TECNICO

Luana Rizzo – head coach

Giampaolo Salmeri – assistant coach

Roberta Licata – assistant coach

Giuseppe Calvaruso – preparatore atletico

Salvatore Nicastro – scoutman

STAFF DIRIGENZIALE

Alice Lombardo – direttore sportivo

Alessandra Ruta – team manager

Salvatore Andò – addetto marketing

Luogo: Pala Arcidiacono, Via Santa Sofia, 111

