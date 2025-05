«È con profonda gratitudine ed emozione che oggi riceviamo questo riconoscimento. Essere considerati un “Comune del cuore” da Telethon ci onora e, al tempo stesso, ci responsabilizza ancora di più.»

È emozionantissimo il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, dott. Marco Nunzio Rubino, piccola e ridente realtà a nord di Catania (dista soltanto 3,4 km), nel ricevere il conferimento per la cittadina che rappresenta, da Telethon, entrando in quel calderone di solidarietà e ammirazione che da più parti dello Stivale italico, ha ricevuto consensi per l’ottimo lavoro svolto nei suoi due mandati (il secondo non ancora giunto a termine).

«Questo premio non è solo per l’amministrazione», dichiara Rubino, invitato sul palco montato a Piazza Università del capoluogo etneo nella prima calda domenica primaverile ma dalle temperature estive, «ma per tutta la nostra comunità: cittadini, associazioni, scuole, volontari, attività economiche. È la testimonianza concreta di quanto il cuore di un paese possa battere forte per chi ha più bisogno, per la ricerca, per la speranza.»

Marco Nunzio Rubino, negli anni ha creato una liaison di legalità e socialità coinvolgente tutti i suoi cittadini, tanto da far riconoscore Sant’Agata Li Battiati come luogo tra i più sicuri d’Italia.

Incalzando ancora una volta sulla ‘targa’ ricevuta, sempre dal palco ha ancora dichiarato: «Telethon ci ricorda ogni giorno che la solidarietà è un gesto che può cambiare la vita. E noi, come amministratori, abbiamo il dovere di custodire e coltivare questi gesti, facendoli diventare cultura, esempio, identità. Grazie di cuore a chi ha creduto e continuerà a credere che insieme, anche partendo da un piccolo comune, si può fare qualcosa di grande.»

L’evento “Caminiamo per la vita” organizzato da Telethon, si terrà fino a serata con la diffusione di musica anni ’70 e ’80 che riporteranno a vivere un cinquantennio di crescita per il sociale.

Luogo: Piazza Università, Piazza Università, CATANIA, CATANIA, SICILIA

