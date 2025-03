CATANIA, 13 marzo 2025 – Sarà un’autentica performance da “one man orchestra”, ovvero con un solo musicista – che è anche performer, polistrumentista e artista visivo – il concerto di Truna, al secolo Andrés Blasco, in programma al Tinni Tinni di Catania, sabato 15 marzo, (via Scuto 19, ore 21) per il cartellone di “Intermittenze 45². Rassegna di musiche trasversali”. Un progetto di respiro internazionale firmato da Mario Gulisano, associazione culturale Darshan, con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea (Areasud).





Spagnolo di Valencia, Truna è un neo-dadaista che inventa e suona i suoi stessi strumenti musicali, tanto da definirsi “auto-liutaio”. La sua carriera artistica comprende campi diversi, tra cui il rock sperimentale e il post rock, le installazioni sonore, il cinema, le mostre e la performance artistica. Collabora anche con compagnie di danza e teatro contemporanei e di improvvisazione libera con altri artisti del suono come: Pierre Bastien, Mike Cooper, Bartolomé Ferrando, One Man Nation, Cabo San Roque, Llorenç Barber. A Catania, ospite del Tinni Tinni, Truna si moltiplica interagendo con registrazioni video in una struttura musicale aperta, formando un trio e suonando strumenti da lui inventati, come il “toro cosmico”, il “leggio dal futuro” o “il violoncello e la valigia magica”.





Intermittenze 45², prosegue la settimana prossima, sabato 22 marzo, con Raffaele Matta trio – Bandra West; a seguire Ernst Reijeseger (29 marzo. Monk Jazz Club); Underoof – Land of Monkyes (5 aprile); SIO Sicilian Improvisers Orchestra, special guest Thollem McDonas (10 aprile, Zō Centro Culture Contemporanee); Vibrato Quartet – Note di Felicità Rossiniana (30 aprile), Duo Venus Valentina Campione / Sofia Campanella (1 maggio); Duo Eugenia Cantone / Alessandra Pafumi (2 maggio). Chiusura sabato 3 maggio con Ketty Teriaca, pianista, e l’album “Da Lontano”: ospite speciale il compositore e chitarrista Giovanni Seneca.

Il progetto “Intermittenze” è realizzato con parte del contributo dell’11,27% della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo e Spettacolo e con il sostegno di Nuovoimaie – I diritti degli artisti. Ingresso 5 euro al Tinni Tinni, 10 euro Zō Centro Culture Contemporanee e Monk Jazz Club. Biglietti al botteghino. Info/Whatsapp 331 4861931.

Luogo: Tinni Tinni, Via Scuto, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

