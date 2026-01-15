L’eredità politica, culturale e morale di Don Luigi Sturzo e il valore storico dello scudocrociato tornano al centro del dibattito pubblico grazie all’incontro promosso dall’Unione di Centro, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

L’iniziativa, dal titolo “L’eredità di Don Luigi Sturzo e il ruolo dell’UDC nella politica contemporanea”, si propone come un momento di riflessione alta e attuale sul contributo del pensiero sturziano alla democrazia italiana e sulla funzione che l’Unione di Centro continua a svolgere nello scenario politico nazionale, ispirandosi ai valori del popolarismo, della centralità della persona e del bene comune.





A presiedere i lavori sarà Mario Ferrante, docente universitario, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Massimiliano Crapa, coordinatore UDC Città di Palermo, Paolo Franzella, coordinatore provinciale UDC Palermo, Maurizio Lo Galbo, responsabile provinciale UDC Enti Locali, e l’On. Salvino Caputo, vice coordinatore regionale UDC.

Nel corso dell’incontro interverranno l’On. Decio Terrana, coordinatore regionale UDC e forte sostenitore dell’impegno dei Cattolici in Politica, l’On. Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Unione di Centro e presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO, ed il Sen. Antonio De Poli, segretario nazionale UDC, che offriranno un’analisi del ruolo politico del partito nella contemporaneità, riaffermando l’attualità di una tradizione che affonda le sue radici nel cattolicesimo democratico e nella lezione di Don Sturzo.





Il coordinatore regionale Terrana commenta così l’evento: “Con questo evento vogliamo rilanciare lo scudocrociato, simbolo identitario di una stagione fondamentale della storia repubblicana non come nostalgico richiamo al passato, ma come segno vivo di una politica moderata, responsabile e riformatrice, capace di dialogo e di visione, in un tempo segnato da forti polarizzazioni e crisi di rappresentanza. L’evento rappresenta un’occasione significativa per riaffermare il ruolo dell’Unione di Centro quale forza politica ispirata ai valori fondanti della democrazia italiana, custode di un patrimonio ideale che, a partire dall’insegnamento di Don Luigi Sturzo, continua a parlare al presente e a indicare una prospettiva per il futuro”.

Luogo: Hotel San Paolo Palace, Via Messina Marine, 91, PALERMO, PALERMO, SICILIA

