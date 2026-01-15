L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’ di Giarre e Riposto conferma il proprio impegno nella formazione integrale degli studenti attraverso ‘Medicina in azione’, un articolato calendario di incontri e seminari dedicati ai temi della salute, della prevenzione e della medicina contemporanea. Il percorso, rivolto in particolare agli studenti dell’indirizzo IGEA – Potenziamento biomedico, prevede una serie di appuntamenti curati da medici specializzati nei diversi ambiti della medicina, con l’obiettivo di favorire il contatto diretto con professionisti della sanità, fornire conoscenze scientifiche, stimolare il pensiero critico e orientare consapevolmente alle professioni sanitarie. Gli incontri, tutti in presenza, si svolgeranno presso la sede del Liceo Classico ‘M. Amari’ di Giarre, avranno una durata di circa due ore ciascuno e saranno articolati in una parte espositiva e in un momento di confronto diretto con gli studenti.





Il primo appuntamento è in programma sabato 17 gennaio, dalle ore 9.00 alle 12.00, con l’incontro dal titolo ‘La pelle: tra salute, identità e bellezza. Dermatologia e medicina estetica a confronto’, a cura delle dottoresse Anna Micalizzi, medico estetico e dietologo, e Federica Trovato, medico dermatologo. Seguirà giovedì 19 febbraio, dalle ore 15.00 alle 17.00, l’appuntamento dedicato alla funzione dei reni, con la relazione del dottor Mario Garozzo, medico nefrologo. Il ciclo proseguirà giovedì 26 marzo, dalle ore 15.00 alle 17.00, con un incontro riservato alle classi del triennio sul tema della donazione del sangue e dell’importanza di uno stile di vita corretto, che vedrà la partecipazione del dottor Salvatore Platania, direttore dell’UOC di Medicina Trasfusionale degli ospedali di Caltagirone e Paternò, e della dottoressa Daniela Coco, dirigente medico dello stesso reparto.





Martedì 14 aprile, sempre dalle ore 15.00 alle 17.00, gli studenti prenderanno parte ad un seminario sul percorso circolare delle evidenze scientifiche in ambito sanitario, tenuto dal dottor Antonino Rodolico, medico psichiatra, mentre il progetto si concluderà martedì 28 aprile, dalle ore 15.00 alle 17.00, con l’incontro dedicato alla medicina materno-fetale, a cura della dottoressa Daniela Mauro, medico ginecologo. La partecipazione all’intero percorso consentirà il riconoscimento di dodici ore di Formazione Scuola – Lavoro. Un’offerta formativa ampia e multidisciplinare che integra teoria, esperienza professionale e confronto diretto con il mondo della sanità.





“Con il progetto Medicina in Azione – dichiara la dirigente scolastica Rosalba Mingiardi – intendiamo offrire ai nostri studenti un’opportunità formativa di grande valore, capace di coniugare conoscenze scientifiche, orientamento e crescita personale. Mettere i ragazzi a contatto diretto con professionisti della sanità significa aiutarli a comprendere meglio la complessità del mondo medico e a maturare scelte consapevoli per il proprio futuro. Crediamo fortemente in una scuola che sappia dialogare con il mondo delle professioni e che prepari i giovani a scelte consapevoli, fondate su conoscenza, passione e responsabilità”.

L’iniziativa si inserisce tra le numerose attività extracurricolari promosse dall’IIS ‘Amari Rizzo Pantano’, a conferma di una progettualità educativa attenta ai bisogni formativi delle nuove generazioni e alle sfide della società contemporanea.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.