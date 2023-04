Sabato 15 aprile alle 17 al Museo Salinas , lettura ad alta voce e laboratorio creativo a cura di Stella Lo Sardo (Libreria Dudi). Attività indicata per bimbi dai 3 ai 5 anni. Mentre domenica 16 aprile alle 11 all’Orto Botanico , laboratorio di orticultura creativa alla scoperta della pianta più amata dei bambini, a cura di Orto Capovolto. Attività indicata per bimbi da 5 anni in su.

La rassegna

sabato 22 aprile ore 17:00

Orto Botanico

. Laboratorio di guerriglia gardening per realizzare delle fantastiche bombe di semi da lanciare per rendere le nostre città più verdi, a cura di Orto Capovolto.

Bimbi 5 +

domenica 23 aprile ore 11:00

Museo Riso

Racconti e laboratorio creativo a cura di Valentina Di Miceli (Dudi). Al termine dell’attività ci sarà un momento di book-crossing durante il quale sarà possibile scambiare dei libri e parlare delle proprie passioni ed interessi. Bimbi 6 +

sabato 29 aprile ore 17:00

Museo Salinas

! Letture gioco in inglese a cura di Chiara Passantino (Dudi). Bimbi 3-5 anni

domenica 30 aprile ore 11:00

Museo Riso

Racconti e laboratorio creativo a cura di Valentina Di Miceli (Dudi). Bimbi 6 +

sabato 6 maggio ore 17:00

Museo Riso

. Racconti e laboratorio creativo a cura di Valentina Di Miceli (Dudi). Bimbi 6 +

domenica 7 maggio ore 11:00

Museo Salinas

Una visita didattica a cura di CoopCulture dedicata a tutte le mamme anche a quelle di antichi Dei e valorosi eroi che si dimostrarono sempre forti, coraggiose e pronte a difendere i propri figli ad ogni costo. Alla fine della visita i bimbi creeranno un piccolo manufatto da donare alle loro mamme. Bimbi 5-10 anni

sabato 13 maggio ore 17:00

Orto Botanico

Visita didattica a cura di CoopCulture dedicata alle specie conservate all’interno delle splendide serre dell’orto botanico di Palermo. Dopo la visita i bimbi realizzeranno una piccola serra fai da te, della quale dovranno prendersi cura fino allo sbocciare di colorati fiorellini. Bimbi 5-10 anni

domenica 14 maggio ore 11:00

Museo Riso

. Racconti e laboratorio creativo a cura di Valentina Di Miceli (Dudi). Bimbi 6 +

venerdì 19 maggio ore 17:00

Orto Botanico

. Un’avvincente e divertente caccia al tesoro a cura di CoopCulture all’interno del suggestivo Orto Botanico di Palermo, alla scoperta degli angoli più belli di questo meraviglioso e immenso giardino.

sabato 20 maggio ore 11:00

Orto Botanico |

Laboratorio di pittura con l’uso di materiali naturali e strumenti ricavati da frutti e ortaggi a cura di CoopCulture. Bimbi 3 +

sabato 20 maggio ore 17:00

Orto Botanico

Laboratorio pratico-creativo per la realizzazione di BeeHotel e casette per insetti impollinatori, per celebrare insieme la giornata mondiale delle api. A cura di Orto Capovolto. Bimbi 5 +

domenica 21 maggio ore 11:00

Orto Botanico |

Un’avvincente e divertente caccia al tesoro a cura di CoopCulture, all’interno del suggestivo Orto Botanico di Palermo, alla scoperta degli angoli più belli di questo meraviglioso e immenso giardino. Bimbi 5 +

domenica 21 maggio ore 17:00

Orto Botanico |

. Laboratorio sensoriale e creativo alla scoperta del mondo delle piante aromatiche e officinali, a cura di Orto Capovolto. Bimbi 5 +

sabato 27 maggio ore 17:00

Museo Riso

. Un viaggio nell’arte contemporanea internazionale a cura di CoopCulture, attraverso il racconto di famose opere realizzate da artisti come Andy Warhol, Kandinskij, Klimt e Pollock e a seguire un divertente laboratorio creativo per piccoli artisti che si cimenteranno nella realizzazione di personalissime opere d’arte pop! Bimbi 5-10 anni

domenica 28 maggio ore 11:00

Museo Salinas

Lettura ad alta voce e laboratorio creativo a cura di Stella Lo Sardo (Dudi). Bimbi 3-5 anni

