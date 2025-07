“Che vergogna, che amarezza. La mancata approvazione della riforma dei Consorzi di bonifica in Sicilia si può definire solo una grande vergogna”. Lo affermano il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida e Franco Arena, segretario regionale UGL AgroAlimentare.

“Ho ascoltato la rabbia legittima di tanti agricoltori, esasperati per la mancanza d’acqua che sta mettendo in ginocchio le loro coltivazioni. Ho rivolto un appello alla maggioranza e ai sindaci presenti affinché si agisse subito. Incredibilmente, – afferma Giuffrida – a scrutinio segreto, il parlamento regionale ha bocciato la riforma dei Consorzi. Un’occasione persa e un segnale gravissimo per il mondo agricolo siciliano. La riforma non solo era tanto attesa ma necessaria a questo territorio. L’UGL Sicilia ha dato un grande contributo convinta che l’acqua è il bene primario sia per uso civile che agricolo. I nostri prodotti agricoli sono tra i migliori del mondo ma senza acqua e una sua corretta gestione abbiamo poca strada da fare. Adesso – conclude il segretario UGL Sicilia – non rimane che rimettere tutto in campo con la Finanziaria che dovrebbe essere approvata a breve. Se così non sarà avremo una dimostrazione concreta del fatto che la politica in Sicilia non opera per il territorio ma per i propri interessi”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.