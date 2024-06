Palermo, 12 giugno 2024

Anche l’ERSU di Palermo festeggia, ma con qualche giorno d’anticipo, la “Giornata Internazionale dello Yoga”.

In linea con l’obiettivi strategici fissati per il 2024, l’ERSU di Palermo organizza per il 18 giugno lo “Yoga day”, una giornata di benessere mentale e fisico dedicata agli studenti e alle studentesse dell’UniPa e delle altre istituzioni universitarie che operano nel territorio di competenza dell’Ente.

Alle ore 18:00, presso la sala mostre del “San Saverio”, è prevista una pratica gratuita (della durata di circa 75 minuti) a cura della Maestra Giusy Volturno, anticipata da un momento dedicato alla respirazione guidato dal Maestro Max Purpura, esperto in Pranayama.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi compilando il seguente form (la sala può ospitare max 15 persone, pertanto saranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine cronologico, fino al raggiungimento del numero max di capienza della stessa).

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 16:00 del 16 giugno (durante la compilazione del modulo sarà possibile richiedere in prestito un tappetino yoga per svolgere l’attività).

ATTENZIONE: GLI AMMESSI E LE AMMESSE ALLA LEZIONE RICEVERANNO CONFERMA DA PARTE DELL’ENTE.

Per informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi ad Adriano presso gli uffici del “San Saverio”, ubicati all’interno dell’omonima Residenza Universitaria (Via G. di Cristina n. 7, Palermo), Tel. 091 654 6110, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, o invia un messaggio su whatsapp al numero di cellulare 339 8765382.





Giusy Volturno inizia la sua scoperta del movimento a soli tre anni con la danza un amore lungo oltre 20 anni, dove ha la possibilità di studiare con Michelle Assaf e iniziare a scoprire con lei alcuni fondamenti dello yoga utili per prevenire i principali infortuni dei danzatori. Con la maturità sente di aver bisogno di una dimensione più umana collegata al movimento e scoperto l’ashtanga yoga, decide molto presto di andare a studiare in India per approfondire la sua conoscenza dello yoga. Consegue così il suo teacher training internazionale di 200 h con sampoorna yoga di Goa nel 2020. Inizia ad insegnare vinyasa flow l’anno seguente, continuando la sua formazione parallelamente all’attività di insegnamento attraverso partecipazioni a corsi e retreat principalmente all’estero. Consegue altre ore di formazione sotto la guida di Rebecca Hannah e Alex Hammer e partecipa a numerose masterclass con maestri di fama internazionale. Nel 2022 inizia ad appassionarsi alle tecniche di contorsionismo, contaminando la sua pratica e specializzandosi negli inarcamenti. Nel 2024 inizia con Rachele Condemi Meyer la sua avventura con le verticali.

Le sue classi di yoga sono un mix di tecnica, tradizione ed innovazione, combinare elementi diversi è un modo per non spegnere la capacità di coordinazione e propriocezione del corpo, per accogliere la pratica dello yoga in modo giocoso, ma attento, flessibile, ma controllato e assolutamente gentile verso se stessi.

Luogo: Residenza universitaria San Saverio, Via G. Di Cristina, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

