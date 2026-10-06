San Vito Lo Capo torna a rendere omaggio al suo legame più profondo, quello con il mare e con la tradizione della pesca del pesce azzurro, con la 13^ edizione di “Tempuricapuna”, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. Tre giornate di incontri, degustazioni, musica e racconti per scoprire — o riscoprire — i sapori autentici e le storie della comunità marinara sanvitese.

La rassegna è promossa dal Comune di San Vito Lo Capo, in collaborazione con l’Associazione Pescatori di San Vito Lo Capo, è sostenuta dal Libero Consorzio comunale di Trapani ed organizzata dall’agenzia Feedback.





“Con la tredicesima edizione, Tempuricapuna si conferma un appuntamento importante per la nostra comunità e per la valorizzazione del rapporto con il mare – ha dichiarato il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala –. La manifestazione mette al centro il sapere dei pescatori, la qualità del pescato locale, la creatività degli chef e le tradizioni del territorio, promuovendo una cultura della pesca sostenibile e la conoscenza delle nostre eccellenze. Invito cittadini e visitatori a partecipare e a scoprire, attraverso i sapori del mare, l’autenticità di San Vito Lo Capo”.





Ogni giorno la “Tavulata cu’ i piscatura” va in scena in via Venza che accoglie una lunga tavolata a cielo aperto per un’esperienza di allegria e convivio. Protagonisti i pescatori di San Vito Lo Capo, che cucinano e servono i piatti simbolo della cucina di mare locale — busiate al pesto trapanese, capone fritto, melone giallo, dolce siciliano e vino — in uno spirito di condivisione autentico e popolare (biglietto 15 euro).

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 13:30, sarà possibile vivere il mare da protagonisti grazie alle escursioni in barca con i pescatori, un’esperienza suggestiva che permetterà di scoprire da vicino le tecniche tradizionali di pesca del capone e la vita quotidiana di chi del mare fa la propria casa.





Le partenze sono previste dal molo sopraflutto (costo 35 euro, prenotazione obbligatoria al 347-7165057).

Sabato e domenica mattina, alle ore 10, la Piazza Santuario si trasformerà in un autentico mercato del pesce con “Tempu ri mircatu”. Un momento spettacolare e genuino che ripropone le atmosfere dei mercati di una volta, tra voci, profumi e storie di mare.

Ogni giorno i cooking show “Tempu ri storie sapuri e pignate”, con gli chef dei principali ristoranti di San Vito Lo Capo che propongono piatti che raccontano il mare valorizzando le materie prime del territorio con il supporto degli alunni dell’Istituto Pietro Piazza di Palermo. Protagonisti Vito La Sala, chef del ristorante Cinquantapassi, Francesca Rosselli chef e patron del ristorante La Carbonella, Peppe Salmeri, chef del ristorante Le Terrazze–Hotel Riviera, Giovanni Sugameli, chef e patron della Bottega Sugameli, Souad Achab, chef del ristorante Disìo e Laccialoro, Maria Vultaggio e Leonardo Paterna, chef di Ittico Tapas e Ittico Osteria di mare, Paola Cancelliere, chef del ristorante A Cantunera. Le ricette sono abbinate a vini di Tenute Orestiadi.





Ogni sera, la festa continuerà con spettacoli e musica in Piazza Santuario: venerdì 9 sul palco Mixology 80, sabato 10 The new band, domenica 11 ottobre The Remakers. (tutti i concerti sono alle ore 22 con ingresso libero).

Il Capone

La lampuga, o capone, è un pesce pelagico d’alto mare presente in tutto il Mediterraneo. Si pesca tra agosto e dicembre e si consuma fresco. Vive a stretto contatto con il fondo marino per poi risalire dalle profondità nel mese di settembre. Il suo nome deriva dalla forma del capo molto pronunciata.

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