Preparatevi a un live che sa di polvere, chilometri e verità: sabato 10 ottobre, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) ospita Gipsy Rufina, one man band folk/blues italiana che negli ultimi 25 anni ha trasformato la strada nel suo vero palcoscenico.

L’autenticità si misura nel tempo

Presenza, passione e un pizzico di follia: è così che si misura l’autenticità, e Gipsy Rufina ne ha da vendere. Centinaia di tour e migliaia di date, dalla Russia al Sud America, dagli Stati Uniti all’Europa, fino a posti che definire insoliti è poco. I chilometri percorsi coprono più volte la distanza tra la Terra e la Luna. E tutto senza manager, senza autista e senza promozione, ma con dieci dischi alle spalle.

Cosa aspettarsi dal live

Sul palco del PunkFunk Gipsy Rufina porta un live di sincero folk, country e blues, con le radici punk che spuntano da ogni nota. Sono storie che arrivano dalla sua vita, dai suoi viaggi e dalle sue infinite avventure in giro per il mondo, raccontate con lo spirito del vero trovatore outlaw. Per quasi tre decenni ha girato in lungo e in largo, suonando anche dove pochi altri hanno osato.





Dagli Appennini al mondo

Gipsy Rufina è cresciuto tra gli Appennini, nel centro Italia, con la voglia di scoprire cosa ci fosse oltre le montagne. Oltre c’era Roma, dove negli anni Novanta ha suonato in diverse band della scena punk-hardcore, come Redemption e The Bloodmakers. Ma Roma, a un certo punto, è diventata troppo piccola, e allora è toccato all’oceano.





Una chitarra da dieci dollari

Oltreoceano ha attraversato gli Stati Uniti in Greyhound per mesi e a Chicago ha iniziato a scrivere canzoni, strimpellando una chitarra acustica comprata per dieci dollari. Nel 2004, a Colonia, in Germania, ha cominciato a esibirsi aprendo i concerti degli amici Cowboys On Dope, mentre continuava a lavorare sulle navi, avanti e indietro dal Brasile e da Tahiti. Tra il 2004 e il 2005 ha registrato il primo demo di quattro brani acustici, Gipsy’s Broke, con un registratore a cassette Tascam a quattro tracce, e da allora non si è più fermato.

Sullo stesso palco di grandi nomi

Dopo quel demo sono arrivati i dischi e un’attività dal vivo intensissima. Nel corso degli anni Gipsy Rufina ha condiviso il palco con musicisti come Pentagram String Band, Yes Ma’am, Kiel Grove, Scott H Biram, Slim Cessna, Joe Buck Yourself e Rev. Beatman, per citarne solo alcuni.

Un sabato sera così capita di rado: segnatevi la data del 10 ottobre al PunkFunk, per sentire dal vivo un artista che la strada l’ha vissuta davvero.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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