Palermo. La Uil e la Uil Fpl Sicilia esprimono “forte preoccupazione per la rimodulazione della rete ospedaliera. Notizia che, ancora una volta, viene appresa da fonti di stampa. Per questo chiediamo al Governo e all’assessorato alla Salute un confronto urgente e trasparente per garantire un sistema sanitario equo ed efficiente per tutti i cittadini. Siamo di fronte, infatti, all’ennesimo intervento tampone che non affronta in maniera adeguata la carenza di personale sanitario (medici e personale infermieristico)”. Lo dichiarano Luisella Lionti, segretaria regionale Uil Sicilia, e Totò Sampino segretario generale Uil Fpl, che aggiungono: “Negli ultimi anni, la Sicilia ha subito un progressivo impoverimento dell’offerta sanitaria: riduzione dei posti letto, carenza di personale medico e infermieristico, reparti sovraccarichi e tempi di attesa sempre più insostenibili. A tutto ciò si aggiunge una distribuzione non equilibrata delle strutture e dei servizi tra le diverse province, con conseguenti disparità nell’accesso alle cure. La salute è un diritto fondamentale – concludono Lionti e Sampino – e non può essere sacrificata a logiche di bilancio o a interessi particolari. Chiediamo di aprire subito un tavolo di confronto con le parti sociali per costruire insieme una rete ospedaliera che garantisca cure di qualità, accessibili a tutti e su tutto il territorio siciliano”.





