Al via a Santa Teresa di Riva la nuova stagione teatrale sotto la direzione artistica di Cettina Sciacca. Protagonista Ettore Bassi, nel monologo dedicato alla storia di Angelo Vassallo, il sindaco che ha sacrificato la propria vita per difendere la sua terra.



Una storia di coraggio, legalità e amore per la propria terra apre la stagione teatrale 2026/2027 del Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva, sotto la direzione artistica di Cettina Sciacca. L’inaugurazione, domenica 18 ottobre è affidata a “Il Sindaco Pescatore”, monologo interpretato da Ettore Bassi che racconta la vicenda umana e civile di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, in Campania, assassinato il 5 settembre 2010 per il suo impegno nella difesa del territorio e della comunità.



L’appuntamento è fissato – eccezionalmente – alle 20.15 (gli spettacoli del Nuovo Teatro Val d’Agrò sono infatti per tradizione recite pomeridiane della domenica, alle 18.30) e questo monologo di Bassi segnerà un nuovo percorso teatrale all’insegna della qualità, della riflessione e della capacità del palcoscenico di raccontare storie che appartengono alla memoria collettiva e interrogano il presente.



Angelo Vassallo era un uomo semplice e straordinario per il suo senso civico. Pescatore prima ancora che amministratore, aveva fatto dell’amore per il mare, per l’ambiente e per la sua terra il principio guida della propria azione politica. Da qui il soprannome di “Sindaco Pescatore”, diventato negli anni il simbolo di un modo di intendere l’impegno pubblico come servizio, responsabilità e tutela del bene comune.





Ambientalista convinto, profondamente legato alla sua comunità, Vassallo si era distinto per il rigore e la fermezza con cui amministrava Pollica, nel cuore del Cilento. La sera del 5 settembre 2010, mentre rientrava a casa alla guida della propria auto, Vassallo fu ucciso in un agguato. A distanza di anni, gli autori del delitto non sono stati identificati. Sul palcoscenico, Ettore Bassi restituisce voce e umanità alla figura del sindaco attraverso un monologo intenso e coinvolgente, costruito sulla drammaturgia di Edoardo Erba, tratta dal libro Il Sindaco Pescatore di Dario Vassallo e dalle testimonianze di chi ha conosciuto Angelo. Regia di Enrico Maria Lamanna. Produzione Michele Ido, Panart Produzioni.



La stagione 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.



Luogo: Santa Teresa Riva, Via Emanuele Orlando, 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

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