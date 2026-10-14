Un killer invisibile, grottesco e imprevedibile. Un’autobiografia impossibile, raccontata in prima persona da un assassino che considera ogni delitto un’opera d’arte. È questa la premessa di “La storia vera di un killer nano”, il nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro, da poco in libreria per Delos Digital, che sabato 17 ottobre 2026 sarà presentato a Catania, alle 17.30, negli spazi della Libreria Mondadori di piazza Roma.

Sospesa tra noir, humor nero, psycho-thriller, commedia surreale e metaletteratura, la storia vera del “killer nano”, al secolo Tano Guglielmino – killer “diversamente alto”, colto, vanitoso, collezionista e ossessionato dalla perfezione estetica dei propri delitti – ha già attirato l’attenzione della critica qualche anno fa alla XXV edizione del Premio Italo Calvino, quando la prima stesura del romanzo – oggi dato alle stampe per la collana Frattali diretta da Maurizio Cometto – aveva ricevuto una “menzione speciale”.



La giuria ne aveva apprezzato l’originalità del soggetto, definendolo “uno psycho-thriller, con tocchi noir, ma con stile ironico, grottesco e umoristico”, sottolineando inoltre la capacità dell’autrice di muoversi con disinvoltura tra registri differenti.

“Tano – spiega l’autrice, Cinzia Di Mauro – non si limita a uccidere: mette in scena, progetta, recita e infine racconta. Ogni omicidio diventa così un esercizio di stile, un congegno perfetto, un’invenzione al confine tra il crimine e la magia”.



A inseguirlo è il commissario Bentivegna, avversario tenace di una sfida che si sviluppa tanto sul terreno dell’indagine quanto su quello della narrazione. Perché Tano Guglielmino non vuole soltanto sfuggire alla giustizia: vuole lasciare una traccia, trasformare la propria vita in leggenda e imporre al lettore la sua singolare versione dei fatti.

Nel corso della presentazione in libreria, occasione per incontrare l’autrice e scoprire la genesi del personaggio insieme alla struttura del romanzo, ci sarà anche uno stacchetto metateatrale a cura della compagnia “Mondo – cantiere creativo”.





L’AUTRICE

Cinzia Di Mauro, insegnante di Lettere e autrice da sempre interessata alle contaminazioni tra generi, ha pubblicato nel 2025 Finisterrae, romanzo distopico vincitore del Trofeo Cassiopea 2026, e Pangolino mon amour!. È inoltre autrice della trilogia fantascientifica Genius, pubblicata da Ledizioni Milano, finalista al Premio Urania. Ironia, surreale e imprevedibilità sono le cifre della sua scrittura. In “La storia vera di un killer nano” diventano gli strumenti attraverso cui un assassino immaginario tenta di riscrivere la propria biografia e, forse, di convincere il lettore che nulla è mai esattamente come sembra.



Luogo: Catania, piazza roma, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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