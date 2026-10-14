Il libro d’esordio di Elena Solamente, pubblicato da Kimerik, sarà presentato sabato alle 17 a Villa Filippina. L’incontro unirà il dialogo con l’autrice a una performance teatrale curata da Chiara Torricelli.

Si terrà sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17, a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, a Palermo, la presentazione di SolaMente. Come la mente si difende quando è troppo sola, il libro d’esordio di Elena Solamente, pubblicato da Kimerik. L’appuntamento affiancherà il confronto sui temi dell’opera a una performance teatrale dedicata alle sue pagine, con l’obiettivo di portare sul palco il percorso interiore raccontato dall’autrice.

Il libro ha una componente autobiografica e segue Elena, una donna adulta che torna sulle esperienze del passato per comprenderne il significato con la consapevolezza maturata nel tempo. La memoria diventa così uno strumento per rileggere il proprio vissuto, riconoscere il peso di alcune esperienze e comprendere meglio il modo in cui hanno contribuito alla costruzione della propria identità.





Tra i temi affrontati nell’opera ci sono la solitudine emotiva, i meccanismi con cui la mente cerca di proteggersi dalle difficoltà e la possibilità di riconoscere le proprie emozioni senza rimanere prigionieri del passato. Il percorso proposto non si esaurisce nel ricordo, ma si orienta verso una maggiore conoscenza di sé: le esperienze vissute possono essere comprese e accolte come parte della propria storia, senza diventare un destino immutabile.

Anche il titolo SolaMente richiama questo legame tra solitudine e mente, tra il mondo interiore e i modi in cui ciascuno affronta ciò che vive. Attraverso la scrittura, l’autrice rielabora parte del proprio vissuto e propone al lettore uno spazio di riflessione sulle emozioni, sui comportamenti e sulla possibilità di continuare a crescere. «È nel silenzio che la vita grida più forte» è la frase che sintetizza uno dei nuclei dell’opera, nel quale ciò che resta a lungo inespresso può trovare nuove possibilità di comprensione.

La presentazione sarà condotta dal poeta e scrittore Salvatore Mezzopane, che dialogherà con l’autrice. La componente teatrale sarà affidata a Chiara Torricelli, attrice, regista e pedagogista, che darà voce ai passaggi del libro attraverso una performance pensata per mettere in relazione la memoria del passato e la consapevolezza dell’età adulta.





All’incontro interverranno Susanna Liga, presidente FIDAPA, Giuseppe Tripoli, consigliere della Città Metropolitana, e la psicologa Simona Vitellaro. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.

Informazioni sull’evento

– Quando: sabato 24 ottobre 2026, alle ore 17

– Dove: Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola 18, Palermo

– Libro: SolaMente. Come la mente si difende quando è troppo sola

– Autrice: Elena Solamente

– Editore: Kimerik

– Conduce: Salvatore Mezzopane

– Performance teatrale: Chiara Torricelli

Luogo: Villa Filippina, Piazza San Francesco di Paola, Palermo, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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