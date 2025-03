“Quanto sta accadendo all’Asp di Trapani rappresenta l’ennesima conferma del fallimento del sistema sanitario regionale, un fallimento frutto delle scelte politiche volute dal presidente Renato Schifani. Un sistema che, purtroppo, si è sviluppato attorno a logiche di potere e interessi particolari, dimenticando il vero obiettivo: la salute dei cittadini siciliani”. Lo ha detto questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico siciliano, commentando lo scandalo legato ai 3300 referti istologici inevasi presso l’Asp di Trapani. Il deputato del Pd, impegnato a Bruxelles per incarichi istituzionali, ha poi spiegato che “è fondamentale fare chiarezza e individuare i responsabili di questa drammatica situazione. I manager della sanità siciliana, tra cui Ferdinando Croce, sono stati nominati dal governo regionale guidato da Schifani, che oggi si lamenta di quanto accaduto, ma che è stato direttamente complice di queste nomine”, ha continuato Giambona.





“I dirigenti sono stati scelti attraverso giochi di potere partitici e un intricato valzer delle poltrone, piuttosto che sulla base di merito e competenza, e questo è il risultato”. Giambona ha poi sottolineato le gravi osservazioni mosse dalla Corte dei Conti, che ha messo in evidenza le criticità di un sistema sanitario regionale ormai in crisi. “Le falle nel sistema sanitario sono evidenti e non possono essere ignorate. Le istituzioni competenti devono agire con urgenza per risolvere questa emergenza sanitaria e il Pd non si tirerà certo indietro. Continueremo a lottare per una sanità siciliana che sia davvero efficiente, accessibile e in grado di rispondere alle reali esigenze di tutti i siciliani. È tempo di rimettere al centro la salute dei cittadini e di cambiare rotta”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.