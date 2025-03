Le Processioni della Madre Pietà: un cuore antico che batte a Trapani

Nel cuore pulsante della Settimana Santa trapanese, le processioni della Madre Pietà rappresentano un rito di fede e tradizione che si tramanda da secoli. Questi eventi, profondamente radicati nel tessuto sociale e religioso della città, attraggono fedeli e visitatori da ogni dove, desiderosi di assistere a un momento di intensa spiritualità e di grande impatto emotivo.





Due processioni solenni scandiscono il Martedì e il Mercoledì Santo, portando per le vie della città il simulacro della Vergine Addolorata.

Il Martedì Santo è dedicato alla processione della Madre Pietà dei Massari, con uscita dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio alle ore 16:00. Il percorso si snoda attraverso le antiche vie del centro storico, in un suggestivo intreccio di fede, arte e cultura popolare.





Il Mercoledì Santo vede protagonista la processione della Madre Pietà del Popolo, curata dai Fruttivendoli. La processione riprende il suo cammino dopo la sosta notturna, con uscita dalla “Cappella” alle ore 22:30. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 14:30, prende il via la processione del Mercoledì Santo dalla Chiesa Anime Sante del Purgatorio. Anche in questo caso, il percorso si snoda tra le vie principali della città, creando un’atmosfera di intensa partecipazione e devozione.





Le processioni della Madre Pietà non sono semplici rievocazioni storiche, ma momenti vivi e sentiti dalla comunità trapanese. Ogni passo, ogni preghiera, ogni sguardo rivolto al simulacro della Vergine è espressione di un legame profondo con la propria identità e con i valori della fede. Questi eventi rappresentano un’occasione unica per immergersi nella spiritualità della Settimana Santa e per vivere un’esperienza indimenticabile, fatta di tradizione, cultura e devozione popolare.

Luogo: TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 15/04/2025

Data Fine: 16/04/2025

Ora: 14:00

Link: www.unionemaestranze.it

