Martedì 24 giugno, alle ore 16.30, nell’aula “Galileo”, dell’I.I.S “Leonardo”, sarà presentato il progetto “Scarti d’oro”.

Il progetto, nato in collaborazione con il CNR-ICB di Catania, è stato realizzato dagli studenti delle classi 4A,4Q,4I e coordinato dalla prof.ssa Rosa Musumeci, docente di scienze dell’istituto Leonardo.

“Scarti d’oro” è incentrato sulla tematica dell’economia circolare attraverso il riciclo dei rifiuti. Il liceo Loenardo, guidato dalla dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, ha partecipato all’iniziativa di rilievo internazionale, che ha consentito agli studenti di vivere un’esperienza unica e di confrontarsi con il mondo della ricerca, approfondendo con i ricercatori le tematiche delle seguenti aree: adaptation to climate change, cancer, restore our ocean seas and waters by 2030, climate neutral and smart cities, soil health and food; e del “new european bauhaus” (neb).





L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Giarre, dal Liceo Scientifico Leonardo, dal CNR-ICB di Catania, ha visto il coinvolgimento delle associazioni: Rifiuti Zero Sicilia-Zero Waste, associazione Ingegneri Ionico Etnei-WWF, Agorà, Articolo1, Coordinamento Donne zona Ionico Etnea, Fidapa Giarre-Riposto, Fidapa Porto dell’Etna, Lega Navale di Riposto, Società giarrese storia Patria e cultura ed Un’altra storia.

Nell’ambito del progetto SuperScienceMe è stata svolta un’attività dal titolo “Researchers at Schools activities”, nella quale le scuole sono state “teatro” privilegiato delle attività di divulgazione della ricerca attraverso incontri con ricercatori che hanno presentato alle scuole, ai “cittadini del futuro”, gli ambiti di ricerca nei quali sono impegnati quotidianamente.





Sull’ argomento, molto attuale e di grande interesse, dopo i saluti istituzionali della d.s, la dottoressa Tiziana D’ Anna, relazioneranno: il prof. Sebastiano Patti docente di economia UNICT, la dott.ssa Manuela Leone, referente regionale Zero Waste Italy; l’ing. Santino Oliveri, dirigente dell’ufficio Ecologia del comune di Santa Venerina, il dott. Raffaele Morrone, la dott.ssa M.G.Melilli, il dott. E. Napoli, entrambi ricercatori del CNR-ICB di Catania.

Interverrà l’ing. Alfio Torrisi dirigente dell’associazione Ingegneri Ionico-Etnei.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

