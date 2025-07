Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Caccia al Tesoro Fotografica LIFE – Memorial Fabrizio Piro, giunta alla sua nona edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con la community Instagram Igers Agrigento, i familiari e gli amici di Fabrizio Piro – a cui è dedicata l’iniziativa – si svolgerà sabato 6 settembre a Sciacca.

La caccia al tesoro fotografica rappresenta non solo un momento di svago e aggregazione, ma anche un’occasione unica per riscoprire scorci, storie e leggende della città, attraverso un’esperienza coinvolgente e creativa. Anche quest’anno la zona da esplorare resterà segreta fino all’inizio della gara: saranno infatti gli stessi indizi a guidare le venti squadre in gara verso gli undici obiettivi fotografici da individuare e immortalare.

Il ritrovo per tutte le squadre è fissato alle ore 17:00 presso la postazione LIFE in Piazzetta Campidoglio. Dopo i saluti iniziali, l’inizio ufficiale della gara è previsto intorno alle 17:45. Alle 19:00 i partecipanti dovranno fare ritorno al punto di partenza per la verifica degli scatti e la successiva proclamazione dei vincitori, che saranno premiati a conclusione dell’evento.

Anche questa edizione si svolge con il patrocinio del Comune di Sciacca e grazie alla collaborazione del Comitato Spontaneo di Piazza Campidoglio e della Confraternita del Santissimo Crocifisso.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile visitare il sito ufficiale:

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

