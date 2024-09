Partirà domani 4 settembre per concludersi il 5 settembre, la tappa siciliana della nona Giornata nazionale Rsu e delegati, organizzata dalla Cisl Scuola, che coinvolgerà tutti la regione. Domani 4 settembre alle ore 9 a Villa Filippina farà da apripista in Sicilia la federazione della Cisl Scuola Palermo Trapani . Nel corso della giornata e il 5 settembre, tutte le strutture Cisl Scuola della Sicilia promuoveranno le stesse iniziative. “Si tratta di un appuntamento fondamentale per l’organizzazione che da sempre accompagna l’inizio delle attività scolastiche all’insegna della partecipazione attiva e della presenza fattiva dell’azione sindacale a supporto del benessere della comunità educante – afferma la segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia – è anche un momento di festa per consolidare, rafforzare, disseminare i valori dell’organizzazione”. Saranno affrontate le questioni più significative che riguardano la scuola su temi attuali, alcuni dei quali sono : l’atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl; la continuità didattica e la valorizzazione; la misura varata dal governo sulla continuità didattica agli alunni con disabilità; formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti; gli ordinamenti personale ATA; le relazioni sindacali. In questo appuntamento sarà anche presentata e spiegata alle Rsu l’app Cisl Scuola che sarà attiva dal prossimo 6 settembre. All’incontro di Palermo parteciperà il segretario nazionale Cisl Scuola Roberto Calienno.

