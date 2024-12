Palermo 9 novembre 2024 – Sottoscritto questo pomeriggio nella sede di Sei Energia, in via Giacomo Leopardi, un accordo con il quale l’azienda riconoscerà un premio welfare di 400 euro a testa a tutti i lavoratori. E a far data dal primo gennaio tutti i lavoratori inquadrati col terzo livello, sette in totale, passeranno al quarto livello.



La società consortile Sei-Energia, formata da Siram e Manutencop, si occupa della manutenzione degli impianti tecnologici, idrici e elettrici di ospedali e Asp di Palermo e provincia e al suo interno operano 35 lavoratori. L’azienda è stata commissariata nel 2020, ai tempi dell’indagine “Sorella sanità”.







“Per noi è un risultato importante, frutto anche delle buone relazioni intercorse col commissario prefettizio Andrea Passannanti, che hanno consentito di superare in questi anni in maniera costruttiva, sia per l’azienda che peri lavoratori, le varie criticità riscontrate – dichiara il segretario generale della Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti, assieme alle Rsu Salvo Luca, Valerio Cucchiara e Pietro Bagnasco – Si tratta anche di un riconoscimento all’impegno costante di tutti i lavoratori e al loro ruolo nelle Asp di Palermo e provincia per rendere un servizio utile alla collettività, garantendo con la loro professionalità il corretto funzionamento di tutti gli impianti”.













Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.