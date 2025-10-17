La situazione della Seli-Kab di Carini (PA) è stata discussa ieri in III Commissione Attività produttive dell’Ars, dopo la richiesta di apertura di un tavolo di crisi permanente. All’audizione ha partecipato l’organizzazione sindacale FISMIC, rappresentata dal Segretario Provinciale Francesco Paolo Di Maria e dal Delegato RSU Roberto Pecoraro.

Durante l’incontro, sono state illustrate le condizioni in cui versa l’azienda del gruppo Tecno System spa, attiva nel polo industriale di Carini, colpita dal calo delle commesse nel settore dell’automotive. La Seli-Kab, che nel 2024 registrava un fatturato di 30 milioni di euro, impiega oggi 120 lavoratori attualmente in cassa integrazione ordinaria.





I rappresentanti sindacali hanno richiesto alla Regione un impegno concreto per individuare nuovi carichi di lavoro e garantire la continuità occupazionale. È stato inoltre evidenziato il tema della sede aziendale, oggetto di un contenzioso legale, per la quale si auspica una soluzione che consenta di mantenere l’attività produttiva nel territorio.

“La Seli-Kab rappresenta una realtà importante per la Sicilia occidentale – ha dichiarato FISMIC –. È necessario agire subito per evitare la perdita di professionalità e posti di lavoro. Chiediamo alla Regione di avviare un confronto diretto con il governo nazionale e con il MIMIT per la salvaguardia dello stabilimento e dei lavoratori”.

Luogo: ZONA INDUSTRIALE, CARINI, PALERMO, SICILIA

