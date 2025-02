“Ci risiamo: davanti a una proposta di legge di buon senso presentata dalle opposizioni, qual è quella per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la maggioranza decide di darsela a gambe, come ha già fatto col salario minimo. Un atteggiamento che reputiamo vergognoso. Stavolta la scusa è quella delle coperture: siamo al ridicolo, visto che a formularla sono coloro che continuano a coccolare banche e industria delle armi e a non tassare extraprofitti miliardari. La ‘settimana corta’ è già realtà in moltissimi Paesi europei e non solo. Il mondo del lavoro sta cambiando ma la destra è arroccata su posizioni anacronistiche ed è spaccata al suo interno, visto che la Lega non ha presentato emendamenti al testo. FdI-Lega-FI: basta scappare davanti a un tema che vede concordi 8 italiani su dieci che da questo Parlamento aspettano risposte concrete”. Lo ha affermato in Aula il deputato del M5S Lavoro Davide Aiello.



