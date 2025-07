Si conclude in grande stile la nona dedizione di Jaci&Jazz, il Festival Jazz di Acireale, organizzato dall’Associazione Culturale Sajamastra, con la direzione artistica di Antonio Marangolo.

La serata finale ha ospitato l’ultimo suggestivo appuntamento : un’esibizione speciale de “I Musici di Francesco Guccini”. Un viaggio emozionale attraverso le canzoni che hanno avuto un impatto significativo nella società e nel panorama musicale italiaina. I leggendari Musici di Francesco Guccini sono tornato sul palco per regalare al pubblico la magia del repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia. A guidarci in questa avventura musicale : Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colone portanti del suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che Francesco portava le canzoni in studio “chitarra e voce” e le consegnava nelle loro sapienti mani…). A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso. Un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore.





Il numeroso pubblico, attento ed entusiasta, ha salutato il gran concerto di chiusura con lunghi e calorosi applausi e una standing ovation finale.

JACI &Jazz, con la sua sezione Academy Contest rappresenta un’importante vetrina per il jazz, offrendo un mix di giovani talenti. JACI&JAZZ ACADEMY CONTEST, quest’anno organizzato in collaborazione con TRENTINO JAZZ, si è svolto in due serate, 27 e 28 Giugno. Si tratta di una “gara” tra jazz band espressione dei Conservatori di Musica e di Scuole Musicali di Alta Formazione (AFAM), unica manifestazione del genere in Italia, aperta ai Conservatori italiani ed esteri. La band vincitrice la possibilità di esibirsi in un concerto – in data da concordare con l’Organizzazione e comunque non oltre il 30 settembre 2025 – nell’ambito delle manifestazioni di TRENTINO JAZZ 2025. La giuria, presieduta dal noto critico Alberto Bazzurro, storica firma del prestigioso mensile “Musica Jazz”, ha assegnato i premi alla migliore band; alla migliore composizione – quest’anno liberamente ispirata al genio musicale di Vincenzo Bellini nell’occasione del 190° anniversario della morte – e al miglior solista. Il Coordinatore del contest è stato il maestro Carlo Cattano, noto musicista e docente presso il Conservatorio di Nocera Terinese.





Questi i Premiati di Jaci&Jazz Academy Contest 2025.

Miglior gruppo: “Al quartetto John Doe del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, per il felice impasto corale, abbinato a scelte di campo mai banali, in ciò rivelando padronanza lessicale in ognuno dei suoi elementi e un’indiscutibile ricchezza strutturale, espressa attraverso un’articolazione del discorso espositivo capace di non cadere nella trappola di facili cliché o nel puro sfoggio tecnico.”

Miglior solista: “A Francesco Riolo, pianista del quartetto John Doe, sia per la solida base offerta all’ensemble, sia per la capacità di dare sempre un senso un compiuto, una ragion d’essere, ai propri interventi solistici, pieni ma mai debordanti, svolti attraverso una tecnica che rivela un attento ascolto di diversi maestri della tastiera senza per questo farsene mai soverchiare.”

Migliore svolgimento del tema assegnato (Vincenzo Bellini): “Al quintetto Mosaikòn del Conservatorio Martini di Bologna, sapiente nell’abbinare un’esposizione tematica rispettosa dell’originale a uno sviluppo sufficientemente dicotomico, quanto funzionale, ricercato, anche ardito, del materiale di base, attraverso un suono complessivo assolutamente ‘contemporaneo’.”

