Maria Di Gaetano in Ferrara, una delle figure più illustri della nostra terra di Sicilia, ci ha lasciati. Poetessa, letterata e docente di straordinario talento, Maria è stata un faro di cultura e umanità, un esempio di dedizione e passione per l’educazione e la letteratura.



Maria Di Gaetano Ferrara è stata apprezzata per la sua semplicità, il suo sorriso e la profondità del suo essere umano. La sua sincerità e il suo impegno hanno contraddistinto il suo operato sia nell’ambito scolastico sia nella comunità più ampia. La sua capacità di collaborare con alunni, colleghi e genitori per la crescita dell’intera comunità e lo sviluppo del territorio resta indubbiamente un modello da seguire.

Maria Di Gaetano ha formato numerose generazioni, trasmettendo il senso profondo e l’amore per la lingua italiana e le lettere classiche. La sua dedizione per la cultura è stata un faro per i giovani, in un’epoca in cui può essere difficile coltivare questo amore. Amata dagli alunni e rispettata dai colleghi, il suo insegnamento andava oltre le semplici lezioni scolastiche: trasmetteva valori fondamentali di vita e cultura, stimolando la curiosità intellettuale e l’amore per il sapere.

Nata il 21 dicembre 1927 ad Alcamo, Maria Di Gaetano Ferrara ha frequentato il ginnasio presso il Liceo “Classico” Cielo d’Alcamo. Durante il secondo conflitto mondiale, la sua famiglia si trasferì in una zona rurale per evitare i bombardamenti. In questo contesto, immersa nella natura, iniziò a scrivere i suoi primi versi e a raccogliere detti e proverbi siciliani, rivelando fin da giovane una straordinaria sensibilità poetica.

Dopo aver completato gli studi liceali, si iscrisse alla facoltà di Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Palermo, laureandosi nel 1952 con il massimo dei voti (110/110). Nel 1953 ottenne il Diploma di Specializzazione Didattica per l’Emigrazione e la Colonizzazione dell’Africa, e iniziò a insegnare Latino e Greco presso il Liceo classico di Trapani. Nel 1954 conseguì un ulteriore Diploma di Specializzazione Didattica e continuò la sua carriera di docente, insegnando varie materie letterarie nella sua città natale, Alcamo.

Maria Di Gaetano Ferrara non è stata solo una poetessa straordinaria, ma anche un pilastro della comunità educativa e culturale siciliana. La sua capacità di ispirare e influenzare positivamente generazioni di studenti è stata ineguagliabile. Era profondamente legata ai valori della famiglia, della patria, della solidarietà reciproca, dell’accoglienza, dell’amicizia, dell’amore e del sorriso.

Ho avuto il privilegio di avere Maria Di Gaetano Ferrara come docente di materie letterarie presso la scuola media Sebastiano Bagolino. La considero l’unica docente di lingua italiana della mia vita, essendo stata capace di farmi amare la scrittura, di farmi apprezzare la sperimentazione linguistica e di darmi gli strumenti che mi hanno permesso di conoscere la lingua italiana in profondità e con meticolosità. È principalmente a lei che devo la mia passione per il giornalismo e per la scrittura. Se in questi decenni ho scritto migliaia di articoli e libri, lo devo proprio a lei.

Maria Di Gaetano era amata dagli alunni e rispettata dai colleghi per il suo approccio genuino e appassionato all’insegnamento. La sua vita e il suo lavoro sono stati una testimonianza di come l’educazione e la cultura possano trasformare le vite e arricchire le comunità. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori e nelle menti di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e imparare da lei.

Libri pubblicati

Maria Di Gaetano Ferrara ha pubblicato numerosi libri che testimoniano il suo impegno per la poesia e la cultura siciliana. Tra questi ricordiamo “Nell’Ora che tace” (1980), liriche in lingua; “Frammenti di Saggezza popolare” (1984), proverbi e detti siciliani con versione in lingua; “Sicilia Nostra” (1988), proverbi e detti siciliani con commento; “Sussurri del vento” (1990), liriche in lingua; “La Cueti” (1995), liriche in dialetto siciliano; “Sulle ali del sogno” (2004), liriche in lingua; “Oasi” (2008), liriche in lingua; “Colori della mia terra” (2011), proverbi e detti siciliani, edizione accresciuta e arricchita da didascalie e sue liriche; e “Volti e canti di Sicilia” (2011), miscellanea di prose, storia e poesia.

Premi e riconoscimenti

Maria Di Gaetano Ferrara ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua opera letteraria, tra cui il Premio Letterario Internazionale “Mario G. Restivo” – 3ª Edizione, Palermo (2 luglio 1983); il Premio Letterario Internazionale “Mario G. Restivo” – 5ª Edizione, Palermo (1985); il Premio Nazionale di Poesia “Borgo Nuovo” – Premio Speciale, Palermo (15 dicembre 1991); il Premio della Cultura La Quercia d’Oro, Palermo (1982); il 3° Concorso di Poesia Religiosa “Carmina Deo 2003” – 2° Classificato, Buseto Palizzolo (26 aprile 2003); il Premio Letterario Internazionale “Padre Pio” – Per la Poesia, Narrativa e Saggistica sul tema “L’amore, la giustizia e la pace nel mondo”, San Giovanni Rotondo (23-24 aprile 2005); il Premio Nazionale di Poesia “Antonino Noto” – Menzione d’Onore, Monreale (10 gennaio 1996); il Premio Nazionale di Poesia “G. Girgenti”, Sezione Lingua (1991); il Premio di Poesia “Mastrosimone” – Edizione 1987, Caltanissetta; il Premio Nazionale di Poesia “Tre Fontane” del Comune di Campobello di Mazara; il Premio Nazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” del Gruppo Artistico “La Chimera”; il Diploma di Benemerenza della Società Dante Alighieri; il Premio Siciliano di Poesia “Il Ciclope” della Great Empire International Club of Palermo – 3ª Edizione; e il Diploma d’Onore del I° Concorso Regionale di Poesia “Sì alla Vita”.

L’impronta nella letteratura italiana

Maria Di Gaetano Ferrara ha lasciato un’impronta indelebile nella letteratura italiana e nella conservazione della cultura siciliana attraverso le sue poesie, i suoi studi e la raccolta di proverbi. Le sue opere sono considerate gioielli poetici per la loro capacità di esprimere sentimenti profondi e di dipingere immagini vivide della Sicilia. La sua eredità continua a ispirare e a educare le generazioni future.

