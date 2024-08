Valorizing Cultural Heritage through Community Engagement, un progetto europeo di grande rilevanza che vedrà coinvolti quattro comuni delle aree interne della Sicilia: Palazzo Adriano, Isnello, Polizzi Generosa e Petralia Sottana. La Summer School si protrarrà fino al 2 settembre 2024, coinvolgendo studenti e dottorandi in un’esperienza immersiva di ricerca, progettazione e co-design.

SIAS2 è stato presentato e coordinato dai dottorandi Samuele Morvillo e Luisa Lombardo del Corso di Dottorato in Architettura, Arti e Pianificazione dell’Università degli Studi di Palermo. Il progetto, che rientra nelle loro ricerche dottorali sui temi della rigenerazione delle aree interne siciliane, ha ottenuto il finanziamento della strategia Europa Solidarity Corps, gestito da Agenzia Italiana per la Gioventù (Progetto N. 2024-1-IT03-ESC30-SOL-000228603). È stato inoltre riconosciuto come Urban Thinker Campus 9.0 da UN-Habitat (ONU), un riconoscimento che testimonia l’importanza del progetto a livello internazionale, inserendolo nel quadro delle iniziative globali per le sfide abitative.

Il progetto coinvolgerà 20 studenti e studentesse del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, insieme a dottorandi e studiosi. I partecipanti, divisi in team, affronteranno quattro macrotemi – Cultura & Tradizioni, Servizi, Turismo & Branding e Accessibilità & Decoro Urbano – con l’obiettivo di sviluppare progetti concreti per la valorizzazione e il miglioramento delle aree interne della Sicilia. Il processo creativo seguirà la metodologia del Design Thinking, attraverso un percorso di ricerca sul campo, interviste, analisi dei bisogni e sviluppo di soluzioni innovative.



Tra i risultati attesi, SIAS2 mira a rafforzare il tessuto sociale, promuovere il patrimonio culturale e ambientale, e migliorare le relazioni tra comunità e amministrazioni locali. Il progetto è stato supportato da un Comitato Scientifico composto da esperti di rilievo, tra cui Armando Antista, Zaira Barone, Tiziana Campisi, Simona Colajanni, Annalisa Contato, Salvatore Di Dio, Hemanta Doloi, Benedetto Inzerillo, Barbara Lino, Daniele Ronsivalle, Dario Russo e Manfredi Saeli.

Il progetto è sostenuto da una rete di partner prestigiosi, tra cui Università degli Studi di Palermo, il Dipartimento di Architettura, il Corso di Dottorato in Architettura, Arti e Pianificazione, lo Smart Villages Lab dell’Università di Melbourne (Australia), PUSH., Farm Cultural Park, AISA – Associazione Italiana Studenti Architettura, Associazione Letz!, Progetto Terr@Terra, Rete RIFAI, Delegazione FAI Palermo e AIAP – Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. Tra gli enti locali che hanno patrocinato e sostenuto l’iniziativa ci sono i Comuni di Palazzo Adriano, Isnello, Polizzi Generosa e Petralia Sottana, che ospiteranno i laboratori e le attività della Summer School.

Il progetto grafico e il sistema comunicativo dell’iniziativa sono stati sviluppati da tre giovani studenti di Design Industriale del Dipartimento di Architettura: Letizia Rosaria Cardinali, Roberto Ingargiola e Costanza Maria Pasta. Il loro lavoro è stato fondamentale per la creazione dell’identità visiva della Summer School, essenziale per la sua diffusione e il suo branding.



Secondo Samuele Morvillo, Presidente di GiN APS e coordinatore della Summer School, “Diamo inizio ad un bellissimo progetto pensato da mesi, che unisce associazionismo, ricerca, progettazione e co-design. Il progetto vuole ripensare il concetto di aree interne, proprio i temi che toccano la mia ricerca e quella della collega Luisa Lombardo, con cui abbiamo sottomesso il progetto poi risultato vincitore del bando. Grazie alle opportunità di Europa Solidale e di Agenzia Italiana per la Gioventù, e al supporto di tantissimi partner istituzionali, associazioni, reti locali, amministrazioni e cittadini di questi comuni, siamo riusciti a dar vita ad un progetto che oggi viene inserito anche nelle attività globali dell’ONU tramite l’Urban Thinker Campus 9.0. Vogliamo dimostrare come si possa fare molto con poco, ma con tanto entusiasmo, e portare nuove idee e giovani professionisti nei territori siciliani.”

La SIAS2 rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani partecipanti di mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso accademico, applicandole in contesti reali e contribuendo concretamente allo sviluppo sostenibile delle aree interne siciliane. L’evento culminerà il 2 settembre con una giornata di dissertazione presso l’ex Convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana, dove saranno presentati i progetti sviluppati e si avvierà un dibattito aperto con il Comitato Scientifico, le amministrazioni locali e i cittadini.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.