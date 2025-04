Dal 11 al 13 aprile 2025, il cuore pulsante dello swing internazionale batterà a Mondello, nel suggestivo scenario del golfo di Palermo. Al via il Sicilian Swingage Festival, una manifestazione dall’ampio respiro organizzata da ASD Swing Age Palermo con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, che trasformerà Mondello in una vivace pista da ballo sotto le stelle.

Tre giorni di pura energia e contaminazione culturale, tra lezioni con insegnanti di fama internazionale, travolgenti serate con musica dal vivo, social dance in riva al mare, escursioni culturali e momenti di condivisione che esalteranno la bellezza della Sicilia e lo spirito inclusivo dello swing. Il programma completo, consultabile sul sito www.sicilianswingagefestival.com, prevede workshop intensivi di Lindy Hop e Solo Jazz, performance spettacolari, e jam session con musicisti internazionali che faranno vibrare l’anima del festival.

Lo swing, nato nei club di Harlem tra gli anni ‘20 e ‘30, fu la risposta gioiosa e resistente delle comunità afroamericane a un contesto segnato da segregazione e ingiustizie sociali. In quei luoghi carichi di storia, come il leggendario Savoy Ballroom, nacque un ballo libero e potente, capace di abbattere le barriere razziali e sociali. Ancora oggi, questa danza continua a unire persone di ogni età, provenienza e cultura attraverso il linguaggio universale della musica e del movimento.

La scelta di Palermo come sede dell’evento non è casuale: città da sempre crocevia di popoli e tradizioni, simbolo di accoglienza e multiculturalismo, è il contesto ideale per celebrare i valori di libertà e condivisione che lo swing rappresenta.

Questa edizione assume un significato ancora più speciale: il festival celebrerà infatti il 105° anniversario della nascita di Norma Miller, l’indimenticabile “Queen of Swing”. A sei anni dalla sua memorabile partecipazione al festival, il programma si aprirà con un toccante omaggio alla sua straordinaria vita. Attraverso racconti, immagini e momenti dedicati, si renderà onore a una figura che ha segnato in modo indelebile la storia della danza swing nel mondo, lasciando in eredità un messaggio di forza, passione e creatività.

Il Sicilian Swingage Festival 2025 ha ricevuto il supporto degli sponsor Leto & Adelfio Assicuratori e GRV Giorgio Gervasi, realtà che hanno scelto di investire in un progetto culturale capace di valorizzare il territorio e creare connessioni autentiche tra le persone.

Un’occasione unica per vivere la Sicilia in modo diverso, riscoprendo attraverso lo swing un legame profondo con la storia, la libertà e l’umanità.

Luogo: Mondello – Charleston Alle Terrazze

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 11/04/2025

Data Fine: 13/04/2025

