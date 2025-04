A Palermo, decine di organizzazioni tra comunità migranti organizzate, movimenti, sindacati di base e associazioni antirazziste hanno raccolto l’appello lanciato dalla rete “Non sulla nostra pelle” a marzo e si riuniranno per la seconda Assemblea Nazionale. L’obiettivo è costruire una risposta unitaria alle politiche migratorie repressive e allo sfruttamento sistemico.

La Scelta di Palermo La città, crocevia del Mediterraneo, diventa il cuore di una contro-narrazione radicale . Qui, dove nel 2024 sono stati registrati oltre 2.800 morti nel “cimitero liquido” del mare, si alza un grido di resistenza: «Dai luoghi degli arrivi e simboli della solidarietà vogliamo rilanciare la lotta in tutto il paese per fermare le politiche razziste e repressive del governo» , dichiarano i promotori. Palermo, spesso dipinta come terra di passaggio o vittima della retorica dell’“invasione”, viene scelta come luogo simbolo per rilanciare la lotta contro il business dell’accoglienza straordinaria, i Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), la legge Cutro e il nuovo decreto sicurezza 1660. Normative che condannano le lavoratrici e i lavoratori migranti a condizioni di sfruttamento e marginalità.





Numeri dell’Emergenza

● +500 mila persone senza permesso di soggiorno (2022, fonte Istat).

● Ju1 su 5 richieste d’asilo approvate in Italia (20%, dati Eurostat 2023).

● 1.027 lavoratori migranti morti in incidenti sul lavoro (INAIL 2023).

Priorità in Discussione

● Regolarizzazione permanente e abolizione della Bossi-Fini.

● Lotta al caporalato e ai meccanismi di reclutamento illegale.

● Chiusura dei CPR e blocca dell’esternalizzazione della detenzione amministrativa.

● Cittadinanza

La Sfida del Sud “Dal Sud parte una nuova sfida: rilanciamo la lotta antirazzista, per Satnam Singh e per tture le sorelle e i fratelli morti schiacciati dagli ingranaggi di questo sistema”, dichiara il comitato organizzatore.

12-13 aprile 2025

Luogo: EPYC- European Palermo Youth Center, Via Pignatelli Aragona, Palermo PA, 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

