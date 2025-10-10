Stabilizzazione dei precari, maggiori investimenti nella ricerca e negli incubatori d’impresa attivi negli ITS e negli atenei toscani

Idee chiare ed impegni precisi tra i quali trasporti pubblici locali e treni regionali gratuiti per gli under 30, diritto allo studio, aumento del numero degli studentati e maggiori risorse per il diritto all’abitare delle giovani generazioni che scelgono la non semplice strada di restituire alla città della Torre, ed anche al resto della provincia, un tessuto civico attivo e dinamico.

Siciliano, laureando in Storia e Civiltà presso l’Università di Pisa, Michael Alexander Calì è uno dei volti più giovani di questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana, ed è al contempo anche esponente di una delle formazioni politiche con più storia nell’intero panorama politico italiano.



Dopo la prima laurea in Scienze dei Beni Culturali, con indirizzo archeologico, è stato infatti chiamato nella capitale a guidare il “Dipartimento Patrimonio Storico e Culturale” dal Partito Socialista Democratico Italiano, il PSDI del famoso “Sole Nascente” fondato da Giuseppe Saragat, primo Presidente dell’Assemblea Costituente e quinto Presidente della Repubblica Italiana: «Si è trattato di una grande opportunità per chi ha, come nel mio caso, una profonda coscienza umanistica. Ho avuto la possibilità di lavorare su documenti e fonti d’archivio importanti ed unici, avendo persino la possibilità di confrontarmi direttamente con alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia del socialismo democratico e d’Italia. Ne vado davvero molto orgoglioso».



Per Michael Alexander Calì la possibile elezione segnerebbe, in un certo senso, il suo ritorno nel capoluogo toscano. Da studente del Liceo Pietro Aldi è stato Grande Elettore e successivamente componente del PRST con sede a Firenze presso il Palazzo del Pegaso: «Sono felice di essere stato chiamato a rappresentare giovani, ricercatori e lavoratori per il collegio provinciale di Pisa con la lista “Giani Presidente – Casa Riformista”. Lista che, grazie anche al contributo a livello regionale del Partito Socialdemocratico, caratterizza con una impronta dialogante e progressista l’intera coalizione a supporto di Eugenio Giani. L’esperienza all’interno del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, una delle pochissime realtà esistenti in Italia che consentono alle studentesse ed agli studenti di confrontarsi con la politica e le istituzioni, è stata per me formativa e fondamentale per sviluppare ed applicare nella realtà quotidiana gli strumenti per incidere e cambiare in meglio la nostra società. Partecipare ai lavori del Parlamento degli Studenti ha rappresentato una vera e propria palestra che ha spalancato nuovi orizzonti, come quello di mettersi al servizio di una causa comune senza dimenticare, tuttavia, le idee e le priorità dei nostri territori provinciali di elezione. Ed è questa, insieme alla rete di conoscenze e di amicizie che ho avuto l’opportunità di costruire in quegli anni, l’importante lezione che mi piacerebbe riportare da Consigliere Regionale all’interno di quella stessa aula in via Cavour a Firenze».

Luogo: Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

