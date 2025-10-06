La capitale siciliana si prepara a vivere una serata di pura eccellenza musicale. Domenica 26 ottobre, il palco dello storico Teatro Orione di Palermo ospiterà un evento speciale e imperdibile che celebra il primo anno di successi della The Vocal Academy (TVA) di Villabate. E chi meglio di una delle voci più iconiche della musica italiana, Silvia Mezzanotte, per fare da madrina a questo traguardo?





La storica e inconfondibile voce dei Matia Bazar, nonché madrina d’eccezione dell’Accademia, sarà la stella assoluta della serata. Con il suo carisma ineguagliabile e la sua voce intensa e versatile, Silvia Mezzanotte è pronta a regalare al pubblico un’esibizione che si annuncia già come una pietra miliare nella programmazione musicale autunnale palermitana. Sarà un’occasione unica per riascoltare i successi che l’hanno resa celebre, interpretati con la sua inconfondibile sensibilità artistica.





Talento Emergente e Grandi Professionisti Sul Palco





Ma l’evento non sarà solo un tributo alla grande artista. La serata, infatti, è concepita come una celebrazione dinamica che unisce professionisti affermati e la freschezza del talento emergente.

Ad accompagnare Silvia Mezzanotte ci sarà la TVA Band, diretta dal Maestro Riccardo Russo, cofondatore della scuola e ideatore dell’omonimo e innovativo metodo di formazione vocale. La band, composta da musicisti di alto livello, garantirà una cornice sonora impeccabile. Il vero cuore della celebrazione, però, sarà rappresentato dagli allievi dell’Accademia. I giovani artisti, selezionati tra le promesse più brillanti della TVA, avranno l’opportunità di calcare un palcoscenico prestigioso a fianco della loro madrina. Sarà un momento di grande emozione e testimonianza della qualità formativa offerta dalla scuola di Villabate, nata proprio con l’obiettivo di coltivare e lanciare i talenti del futuro.

“Questo primo anniversario non è solo una festa,” spiegano gli organizzatori Roberto Graziano e Maria Argento, quest’ultima anche direttrice della sede TVA di Villabate, “ma la conferma che il nostro metodo funziona. Vedere i nostri allievi esibirsi con un’artista del calibro di Silvia Mezzanotte è la migliore celebrazione dell’eccellenza che perseguiamo. Sarà una serata in cui la passione per la musica si fonderà con la storia e l’innovazione.”





Un Evento Esclusivo: Come Partecipare





L’appuntamento del 26 ottobre al Teatro Orione è stato concepito come un gala esclusivo e pertanto l’accesso alla serata è riservato su invito.

Per tutti gli appassionati di musica, gli addetti ai lavori e coloro che desiderano prendere parte a questa esperienza musicale unica nel cuore di Palermo, è possibile richiedere il proprio invito e ottenere maggiori informazioni contattando i seguenti numeri: 320 9525031 oppure 320 4086883.

Una cosa è certa: la The Vocal Academy si conferma un punto di riferimento nell’alta formazione musicale e, con l’energia di Silvia Mezzanotte e la promessa dei suoi giovani allievi, l’evento del 26 ottobre è destinato a diventare l’appuntamento musicale di cui si parlerà a lungo in tutta la Sicilia.

Non perdete l’occasione di assistere a una serata che celebra un anno di successi, unendo la storia della musica italiana con il futuro del talento siciliano!

Luogo: Teatro Orione, Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

