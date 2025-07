“La nostra visita di domani alle 9.30 al Pietro Cerulli unitamente ai Segretari Regionali della Sicilia – dichiarano D’Aguanno Gaspare (Sappe) Manlio Pisciotta (Sinappe) Fausto Caruso (Osapp) Vito La Torre (Uil) Arcangelo Poma (Uspp) Dario Schifano (Fns Cisl) – sarà propedeutica all’incontro che si terrà alle ore 12.30 di domani con Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani d.ssa Daniela Lupo, dove consegneremo un quadro completo delle condizioni strutturali e numerico”





“addirittura depositeremo una lettera – chiosano i leader dei sindacati di tutte le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria di Trapani – che i Magistrati di Sorveglianza di Trapani hanno inviato al Ministro Nordio e ai vertici del DAP di Roma, denunciando la condizione strutturale indecente sia del reparto “mediterraneo” che del “tirreno” convertito in isolamento dopo la chiusura del “blu”, ma ovviamente non ha la caratteristica specifica per tale finalità”





“hanno scritto pure – concludono D’Aguanno Gaspare, Manlio Pisciotta, Fausto Caruso,Vito La Torre, Arcangelo Poma , Dario Schifano – sulla pesante carenza di Polizia Penitenziaria, ma il DAP insiste a fotografare una realtà numerica che non esiste, esponendo esclusivamente i lavoratori a rischi penali, disciplinari e fisici per le continue aggressioni e ferimenti, poiché il numero di operatori è insufficiente a garantire ordine sicurezza e rieducazione, fermo restando che i lavoratori stanno assistendo all’annientamento dei diritti sanciti dal contratto”.

Trapani 29 luglio 25′

SAPPE SINAPPE OSAPP UILPA PolPen USPP FNS CISL

Gaspare D’Aguanno Manlio Pisciotta Fausto Caruso Vito La Torre Arcangelo Poma Dario Schifano

