Ebas Sicilia, Ente Bilaterale Artigianato Siciliano, esprime la propria vicinanza alla pasticceria Brancato di Siracusa, colpita dall’esplosione di una bomba che ha causato gravi danni alla saracinesca e alla porta d’ingresso dell’attività. Un gesto concreto di solidarietà che si traduce nell’attivazione del contributo previsto per gli “Eventi delittuosi”.

L’ente ricorda agli artigiani che, in caso di gravi eventi delittuosi come usura ed estorsione, denunciati e accertati dall’autorità giudiziaria, le imprese iscritte possono accedere, anche in deroga ai requisiti di anzianità di iscrizione, a un contributo una tantum di duemila euro. La misura è pensata per aiutare le aziende a superare le difficoltà lavorative ed economiche derivanti dall’evento subito.





Per richiedere il contributo, l’impresa potrà presentare richiesta agli sportelli dell’Ebas nelle sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali della propria provincia.

Il presidente di Ebas, Orazio Platania, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per rafforzare il legame con le imprese: «Manifestazioni come questa servono a ribadire la vicinanza di Ebas alle aziende, sia in occasioni ordinarie sia in situazioni straordinarie o critiche, come quella che ha coinvolto la pasticceria Brancato».

Anche il vicepresidente di Ebas, Gaetano Agliozzo, ha evidenziato l’impegno dell’ente verso le imprese e i lavoratori: «È fondamentale far sapere che Ebas sostiene concretamente aziende e dipendenti, erogando contributi basati sui principi di solidarietà e mutualità che caratterizzano gli enti bilaterali».

