Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà promosso dalle associazioni “La Prima” e “We Love Unict”, che attraverso un’autotassazione dei propri iscritti hanno raccolto i fondi necessari per l’acquisto di panettoni e beni alimentari di prima necessità destinati alle famiglie più fragili del quartiere Cappuccini di Catania.

Nonostante le avverse condizioni meteo, nella mattinata odierna i volontari delle associazioni, insieme a quelli dell’Associazione “Cappuccini Onlus”, hanno effettuato una capillare distribuzione porta a porta, consegnando oltre 70 panettoni e pacchi alimentari a numerose famiglie indigenti del quartiere. Un gesto concreto di vicinanza che, anche sotto la pioggia, ha portato conforto e speranza a chi vive quotidianamente situazioni di difficoltà.

«Questa iniziativa rappresenta per noi molto più di una semplice consegna di beni alimentari – dichiara Paolo Fasanaro, Presidente dell’Associazione “La Prima” – è il segno di una collaborazione che va avanti da oltre sette anni con l’Associazione Cappuccini Onlus, una realtà che svolge ogni giorno un lavoro straordinario per il quartiere e per le persone meno fortunate. Ammiriamo profondamente la loro dedizione, la costanza e l’attenzione con cui si prendono cura degli ultimi. Anche quest’anno, nonostante il maltempo, i nostri volontari non si sono fermati, perché la solidarietà non conosce ostacoli».

All’iniziativa hanno preso parte anche gli studenti universitari coinvolti nei progetti “We Love Unict” e “Iuris”, confermando ancora una volta il forte legame tra il mondo universitario e il territorio.

«È motivo di grande orgoglio vedere come le realtà universitarie riescano a fare rete e a trasformare l’impegno civico in azioni concrete – afferma Francesco Pezzillo, Consigliere d’Amministrazione dell’Università di Catania e coordinatore dell’iniziativa per We Love Unict e Iuris – Questo progetto dimostra che l’Università può e deve essere un motore di solidarietà, capace di incidere positivamente nella comunità, soprattutto nei momenti più delicati dell’anno».

La distribuzione degli alimenti proseguirà anche nei prossimi giorni: i beni rimanenti sono stati affidati ai responsabili dell’Associazione Cappuccini Onlus, che provvederanno ad una seconda fase di consegna alle famiglie del quartiere. Un’iniziativa che, anche quest’anno, rinnova il valore della collaborazione, del volontariato e della condivisione, riaffermando il significato più autentico del Natale: essere presenti, uniti e solidali, soprattutto verso chi ha più bisogno.

Luogo: Quartiere Cappuccini, CATANIA, CATANIA, SICILIA

