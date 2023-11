Your browser does not support the video element.

Domenica 12 novembre dalle ore 10 alle 20 in piazza Lucia Mangano “Spettacolcarretto, artisti e carretti in mostra” evento organizzato dall’Associazione Culturale “Carretto Arte Sicilia” e patrocinato dal Comune di San Giovanni La punta e l’Assessorato Regione siciliana Sport, Turismo e Spettacolo.



Per tutta la giornata sarà possibile ammirare i carretti artistici, dichiarati Patrimonio dell’Unesco, esposti in piazza Lucia Mangano e assistere a spettacoli ed esibizioni.

“Il carretto siciliano rappresenta la nostra storia- dichiara il Sindaco Antonino Bellia– fa parte della nostra tradizione che affonda le radici nella vita rurale dei nostri antenati e nel contempo rappresenta l’arte antica e pregiata della scultura e della pittura egregiamente rappresentata dalle scuole d’arte presenti in Sicilia. Dare spazio alle tradizioni ed alla storia è stato sempre un nostro obiettivo, perché una comunità che non mantiene viva la storia non ha futuro”.

Di seguito il programma.



A partire dalle ore 10.30 si assisterà alla ‘mpaiata del carretto, tipica bardatura riservata agli eventi importanti e alle feste che da sempre caratterizza le sfilate folkloristiche.

Alle 11 i saluti istituzionali del Sindaco Antonino Bellia e degli amministratori, alle 11.15 esibizione dei maestri del Bastone siciliano, alle 12 spettacolo con musica folk.

Nel pomeriggio alle ore 16, gemellaggio d’arte tra la città di Aci Sant’Antonio e la città di Bagheria, comunità simbolo per quanto riguarda la tradizione pittorica dedicata agli antichi mezzi di trasporto. Alle ore 17 a conclusione dell’evento Spettacolo musicale.

Luogo: san giovanni la punta, piazza Lucia Mangano, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

