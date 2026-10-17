Presentata nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi, la 46^ edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, il più antico festival dedicato al cinema sportivo,fondato nel 1979 gindato da due maestri del giornalismo sportivo Vito Maggio e Sandro Ciotti. La rassegna cinematografica e’ patrocinato da Regione Siciliana, Assessorato allo Sport Turismo e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Palermo e si terrà dall’ 1 al 7 dicembre prossimo a Palermo ai cantieri culturali della Zisa, Alla presentazione sono intervenuti il Ministro dello Sport Andrea Abodi, l’Onorevole Carolina Varchi, Segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e l’Assessore al turismo e allo sport del Comune Palermo Alessandro Anello. il presidente del Festival Roberto Oddo e la



direttrice artistica Stefania Tschantret. Alla fine della presentazione è stata assegnato il primo Paladino d’Oro Special Award al documentario “Combattente”in memoria di Raf Vallone, atleta e divo del cinema internazionale che è stato consegnato alla figlia primogenita Eleonora Vallone. Sempre per il documentario “Combattente” è stata annunciata poi la consegna a Palermo il 7 dicembre, nell’ambito della cerimonia di premiazione che si terrà al teatro Politeama, del Paladino d’Oro anche all’attore Raoul Bova che ha commentato così il premio “Ringrazio sinceramente il Comune di Palermo l’Accademia del Paladino d’Oro per questa attribuzione che mi affianca a Raf Vallone nelle sue passioni e nei suoi valori umani”. Al Festival hanno partecipato 150 film provenienti da 40 paesi e i 70 finalisti si contenderanno il paladino nelle varie categorie previste come “Miglior Sceneggiatura” “Miglior Regista”, “Miglior Attore e Attrice Protagonista”, oltre ai premi speciali come il premio “Altro Cinema” per film non a soggetto sportivo e i premi “Scuole e Università”.. Durabte la settimana sarà poi possibile ammirare la mostra celebrativa delle precedenti 45 edizioni del festival e l’evento collaterale “Il mare in onda”, curato dall’associazione Marco Sacchi che potrà vantare quale testimonial la campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini. Si rinnova anche quest’anno la partnership del festival con il Palermo F.C. con la presentazione in anteprima del documentario “Passione Popolare”che celebra i 125 anni della squadra rosanero.

Rinnovata la media partnership del festival con Rai Sport. La serrata di gala del 7 dicembre andrà infatti in onda in prima serata e sara’ condotta dal Vice direttore di Rai Sport Massimo Proiettoe dalla giornalista Nadia La Malfa. Alla presentazione sono poi intervenuti altre i partner del festival: il Main Partner “Città di Trabia Football Club” rappresentata da Philip Hoffmann, gli Official Partner “Sicily by Car Europe” guidata dall’imprenditore Tommaso Dragotto, e“Biofarmatec” azienda farmaceutica palermitana presieduta da Claudio Raia.

“La prossima edizione del festival, – ha detto il presidente Roberto Marco Oddo- sarà una nuova grande pagina per il cinema sportivo, i film finalisti rappresentano uno dei livelli più alti delle produzioni cinematografiche, per soggetto, fotografia, protagonisti e messaggi a favore dei valori dello sport, la settimana del cinema sportivo permetterà ai produttori, registi, protagonisti, studenti e appassionati di vivere il più grande e antico festival di cinema sportivo, attraverso le proiezioni, i meeting, le mostre e l’attesissimo red carpet che vedrà sfilare grandi personaggi del cinema e dello sport.”

“L’obiettivo -spiega-Stefania Tschantret.

la Direttrice artistica ed Executive Producer – è fare del festival uno spazio di riconoscimento del talento e di incontro tra opere, pubblico e produttori. Un festival deve avere il coraggio di intercettare voci nuove e scoprire progetti meritevoli Si vuole costruire un contesto in cui la qualità artistica dialoghi con le opportunità produttive e distributive senza perdere la propria identità Sostenere il cinema d’autore significa tutelare la libertà di raccontare il mondo attraverso prospettive diverse, una risorsa culturale da difendere”.

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