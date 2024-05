Oggi si svolge con grande entusiasmo l’evento “Sport senza barriere” presso il campo sportivo polifunzionale del comune di Torretta, situato in strada provinciale n. 137. L’iniziativa, rivolta ai giovani e agli appassionati di sport, offre una giornata ricca di attività e momenti di condivisione.

Il programma della giornata prevede una serie di attività sportive, tra cui tiro con l’arco, basket, golf e pallavolo, pensate per promuovere valori fondamentali come l’inclusione, la collaborazione e il rispetto reciproco. “Sport senza barriere” mira a creare un ambiente accogliente e stimolante, in cui tutti i partecipanti possano divertirsi e crescere insieme. L’evento rappresenta un’occasione unica per i giovani di Torretta e dintorni di avvicinarsi a diverse discipline sportive, sperimentando nuove abilità e rafforzando il senso di comunità. Il campo sportivo polifunzionale di Torretta si conferma così un luogo di incontro e crescita per i giovani del territorio.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, dagli organizzatori ai volontari, che con la loro dedizione e professionalità hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Il supporto e l’entusiasmo dei partecipanti sono stati fondamentali per creare un’atmosfera positiva e coinvolgente. “Sport senza barriere” dimostra ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione sociale, capace di unire persone di diverse età e provenienze in un obiettivo comune: divertirsi e crescere insieme.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.