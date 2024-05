Accessi alle strutture, tariffe agevolate per usufruire dell’ospitalità, dei servizi e della ristorazione nei resort Zagarella a Santa Flavia (Palermo), Cava di Scarlino in Toscana e Coral Bay a Sharm el Sheikh in Egitto, oltre all’organizzazione di un calendario di iniziative culturali e ludiche che si svilupperanno per la durata della collaborazione appena avviata.

La convenzione

È quanto prevede la convenzione tra il gruppo Domina hotel e la Stampa parlamentare siciliana, firmata dall’ad della holding del turismo d’eccellenza Eugenio Preatoni e dal presidente del Sindacato Alfredo Pecoraro. “Siamo grati alla famiglia Preatoni per avere colto in pieno le ragioni di questa collaborazione – dice il presidente della Stampa parlamentare, Alfredo Pecoraro – Ringrazio il Consiglio direttivo del sindacato per il supporto sempre determinante nelle scelte intraprese finora e ai colleghi iscritti per la fiducia”.

Servizi esclusivi per i cronisti parlamentari

Per i prossimi due anni, a partire da oggi, i cronisti parlamentari potranno beneficiare dei contenuti previsti nella convenzione, compresi i servizi esclusivi del gruppo Domina che è riuscito a rilanciare l’ex Zagarella, struttura che si affaccia in uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia. “Il cronista politico non si ferma mai neppure in vacanza – aggiunge Pecoraro – Questa convenzione ci da’ la possibilità di allacciare nuove relazioni in un contesto differente da Palazzo dei Normanni, la nostra casa, e di programmare una serie di iniziative per dare ancora più lustro a un Sindacato in forte crescita per numero di adesioni e per la partecipazione alle attività”.

Domina hotel

Il marchio italiano Domina è stato fondato alla fine degli anni ’80 dal famoso immobiliarista italiano Ernesto Preatoni. Oltre che nel settore alberghiero, la compagnia è attiva nell’ambito degli immobili residenziali e commerciali. Oggi Domina è una holding che si sta sviluppando in modo dinamico. La maggior parte di essi si trova in Europa. Una altra regione in cui il marchio Domina è presente è l’Egitto, dove è attiva l’imponente catena alberghiera Domina Coral Bay.