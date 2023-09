I Pacha Kama e la Tribù ed il loro ritmo sudamericano, protagonisti allo Stand Florio a Palermo per l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “Mosaic-Sonorità del mondo”, domenica 24 settembre alle 21,30

Prodotta dallo Stand Florio da un’idea di Francesco Calabria, la rassegna è un viaggio nel mondo attraverso il composito e variegato universo della musica nella sua eclettica diversità, con l’obiettivo di abbattere le barriere culturali.

I Pacha Kama e la TRIBù è una orchestra di musica sudamericana, nata nel capoluogo siciliano nel 2018.Frutto di lunga e approfondita ricerca musicale, l’orchestra ha costruito il suo repertorio sui generi musicali più coinvolgenti della tradizione latinoamericana.

Cumbia colombiana, son cubano, bomba ecuadoriana, milonga argentina, huayco boliviano sono alcuni dei ritmi ancestrali che trasformano ogni concerto in una vera e propia festa tropicale.

Non manca il momento rituale per tributare con canti, balli e profumi a Pachakamaq, dio precolombiano Inca, signore dei terremoti e guida spirituale dell’ orchestra, da cui il gruppo prende il nome. Così come nei riti ancestrali degli indios e schiavi afroamericani che suonavano e danzavano intorno al fuoco per esorcizzare le sue pene, i concerti dei PACHA KAMA e la TRIBù sono un momento catartico ed estatico. L’orchestra, che consta di 10 elementi, è così composta: Sebastian Torres,voce, chitarra classica, chitarra elettrica, Peppe Lana, fisarmonica, cori,Alessio Oliva, congas, cajon, Mattia Franchina, basso elettrico, Alessandro Venza, timbales, djembe, cori, Letizia Guastella, sax alto,Salvo Cheerio, tromba,Andrea Albanese, trombone,Marco Mallamo, guira, percussioni, cori.

A seguire selezioni di musica sudamericana, back to back tra dj Franklin e dj Sebastian per una serata dal ritmo coinvolgente.

Come partecipare : ore 20: 00, costo 25, euro ( piatto unico ispirato alla cucina sudamericana, drink alcolico/analcolico) spettacolo.Dopocena, ingresso ore 21:30, costo 15 euro con drink card. E’ possibile cenare al ristorante dello Stand Florio con menù alla carta.

