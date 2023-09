Ricco il palinsesto degli appuntamenti dello Stand Florio per la rassegna musicale “Mosaic” . Tre appuntamenti, 12, 16 e 17 settembre che sottolineano che, nonostante le diffeenze culturali, siano uniti uniti dalla voglia di esplorare il mondo attraverso le sue meraviglie sonore. La serata del 12 settembre della rassegna musicale MOSAIC, prodotta dallo Stand Florio da un’idea di Francesco Calabria, promette di essere un’esperienza eclettica e coinvolgente per gli amanti della musica. Alle 20.00, il DJ Franklin aprirà la serata con il suo set caratterizzato da atmosfere nujazz, nubossa, nusoul e hip-hop. Questo mix di generi musicali offre un’ampia varietà di suoni e ritmi, creando un’atmosfera vibrante e rilassante per l’aperitivo.

“Mosaic” prosegue con il concerto dei THE LOOP, una band che propone un sound unico caratterizzato da atmosfere black e nusoul della musica. La loro performance promette di intrattenere il pubblico con una combinazione di stili musicali e un’energia contagiosa.

Al centro dell’avventura musicale di The LOOP, c’è Noemi Palumbo, la voce potente e emotiva che guida il percorso sonoro. Gli arrangiamenti sorprendenti di Amedeo Mignano, alle tastiere, le melodie accattivanti di Livia Figuccia, al basso e il ritmo coinvolgente di Carmelo Miceli, alla batteria, vi guideranno attraverso un universo sonoro che vi farà riflettere e sentire.

Ma la serata non finisce qui. Dopo il concerto dei THE LOOP, si apre la Jam Session “Turn Over,” una parte della serata condotta da Noemi Palumbo. Questa jam session è aperta alla partecipazione di numerosi musicisti volontari provenienti esperienze diverse musicali. È un’opportunità unica per gli artisti di mettersi in gioco sperimentare improvvisare e di collaborare in modo spontaneo. La diversità musicale e artistica dei partecipanti promette di portare in scena performance sorprendenti e inaspettate.

Sabato 16 settembre alle 21, l’appuntamento di “Mosaic” porta il signum di Chris Obehi, nome d’arte di Christopher Goddey, la cui storia d’ integrazione attraverso la musica, dalla Nigeria alla Sicilia seguendo le rotte della speranza sui barconi che solcano il Mediterraneo, rispecchia la mission di “Mosaic” : abbattere le barriere culturali nel segno della musica. Nel gennaio 2020 vince infatti il XIX Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara.“OBEHI”, che in lingua Esan significa “mani d’angelo”, esguirà canzoni in italiano, inglese e siciliano ispirate allo stile afrobeat.

Domenica 17 alle 21, per il quarto appuntamento di “Mosaic”, lo Stand Florio ospita Carla Restivo “Paula Project”, gruppo musicale che si distingue per il suo eclettico repertorio composto interamente da brani originali. La mente creativa dietro questa band è la talentuosa sassofonista Carla Restivo, che con maestria riesce a spaziare attraverso diverse sfumature musicali, creando un mix affascinante che abbraccia il jazz contemporaneo, il funk intriso di groove latino e anche elementi di drum and bass. Oltre alla stessa Restivo ai sassofoni, pedalboard e composizioni, Alessio Romeo alle tastiere, Luca Giuffrida al basso elettrico e a completare la formazione,

Francesco Tavormina alla batteria, il motore pulsante dietro il ritmo coinvolgente del gruppo. A seguire jam session aperta alla partecipazione di numerosi musicisti volontari provenienti esperienze diverse musicali.

Come partecipare : ore 20: 00, costo 25, euro ( piatto unico, drink alcolico/analcolico) spettacolo.Dopocena, ingresso ore 21:30, costo 15 euro con drink card. E’ possibile cenare al ristorante dello Stand Florio con menù alla carta.

Serate in collaborazione con Dorian

Info e prenotazioni al 351 5702022 (Stand Florio)

Info artist : 328 2571404

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.