Palermo. “Riconosciamo l’impegno del ministro Giuseppe Valditara e dell’assessore Mimmo Turano nel garantire la ricostruzione della scuola Alcide De Gasperi di Marsala, devastata dalla tromba d’aria, e nel valorizzare il coraggio e il senso di responsabilità di docenti e personale scolastico che hanno tutelato gli studenti”, dichiarano Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, e Claudio Parasporo, segretario generale della Uil Scuola Sicilia. “Tuttavia – aggiungono – gli investimenti sull’edilizia scolastica, pur importanti, non bastano. La Sicilia ha bisogno di un piano straordinario, continuativo e programmato per messa in sicurezza, riqualificazione e ammodernamento di tutte le scuole con particolare attenzione alle aree più fragili e ai territori colpiti dalle emergenze climatiche”.

“L’impegno di Turano c’è stato ma occorre puntare con maggiore determinazione sulle infrastrutture e, allo stesso tempo, superare definitivamente la precarietà che ancora pesa sulla scuola. L’organico del sostegno non è stabilizzato e i tagli al personale Ata hanno determinato un pericoloso restringimento del punto scuola, con ricadute concrete su pulizia, accoglienza, sicurezza e servizi agli studenti. Una scuola moderna – concludono Ronzoni e Parasporo – non si costruisce solo con i cantieri. Serve personale stabile, adeguatamente formato e in numero sufficiente. Chiediamo, quindi, risorse certe per la ricostruzione di Marsala, investimenti strutturali sull’intero patrimonio scolastico siciliano e un piano di stabilizzazione che garantisca diritti, qualità dell’insegnamento e futuro alle nuove generazioni”.





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