Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 10:00 alle 14:00, presso l’Aula Magna “V. Li Donni” del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo, si terrà la giornata di studi “Dietro ogni numero una voce: misurare l’invisibile per capirne la grandezza”, un appuntamento di riflessione, ricerca e confronto dedicato alla violenza contro le donne.

L’iniziativa, organizzata sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Mariangela Sciandra, docente associato di Statistica (settore SECS–S/01) presso il DSEAS e Delegata della Biblioteca del Dipartimento, intende promuovere un dialogo tra mondo accademico, istituzioni e società civile per analizzare un fenomeno che, pur nella sua drammatica evidenza quotidiana, resta ancora in parte sommerso.





Obiettivo della giornata è far parlare i numeri: comprendere fenomeni difficili e complessi da rilevare, sia per la frammentazione e la scarsità delle fonti, sia per le molteplici sfaccettature che la violenza assume nella realtà sociale e psicologica. Un aspetto centrale riguarda la difficoltà di molte donne a riconoscersi come vittime e a denunciare la violenza subita. La ricerca statistica, unita alla riflessione letteraria, psicologica e giuridica, diventa quindi uno strumento fondamentale per rendere visibile l’invisibile e contribuire al cambiamento culturale necessario.

L’incontro offrirà una prospettiva interdisciplinare, unendo competenze statistiche, psicologiche, giuridiche e letterarie per restituire una lettura multidisciplinare e più completa del fenomeno e delle sue radici sociali.

Tra i relatori:

• Linda Laura Sabbadini, dirigente CNEL-ISTAT, riconosciuta a livello europeo come pioniera delle statistiche di genere;

• Maria Giuseppina Muratore, dirigente di ricerca dell’ISTAT, esperta di criminalità, giustizia e violenza contro le donne;

• Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e saggista, autore del saggio “Femminicidio e narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”.





L’evento di Palermo sarà inoltre occasione per presentare il saggio, scritto da Andrea Giostra e AA.VV., che sta riscuotendo grande interesse e successo in tutta Italia con numerosi riconoscimenti da parte di enti pubblici, istituti scolastici e organizzazioni private impegnate nella tutela delle donne. Il volume, giunto alla quinta edizione (pubblicata nel novembre 2024), include i più recenti aggiornamenti normativi curati dai quattro avvocati coautori del testo e rappresenta oggi un riferimento nazionale nel dibattito sul femminicidio e sulla prevenzione delle relazioni pericolose;

• Avv. Armando Corsini, matrimonialista con oltre diciotto anni di esperienza nella gestione di crisi familiari e personali.

Attraverso la relazione “Dal dolore alla liberazione: come liberarsi giuridicamente da una relazione tossica prima che sia troppo tardi”, Corsini affronterà il tema della tutela legale delle vittime di relazioni disfunzionali, spiegando i percorsi giuridici e umani per uscire da situazioni di dipendenza affettiva e violenza.

«Nel mio lavoro – afferma l’avvocato Corsini – ho visto tanto dolore, e da lì è iniziato un cammino di ricerca personale e professionale per aiutare gli altri a vivere in modo più consapevole e sereno. Un avvocato non è solo un operatore del diritto, ma qualcuno che, dietro le carte, incontra persone, emozioni e fragilità. Oggi questa è diventata la mia missione: unire competenza giuridica e umana per accompagnare verso la libertà chi soffre in silenzio»;

• Marilena La Rosa, docente del Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Palermo e autrice del romanzo “La Sarta” (Mohicani Edizioni), insieme ai colleghi Francesco Scrima e Gerita Tiranno, dichiara:

«Sento questa giornata di studi profondamente vicina e ritengo che uno sguardo interdisciplinare al problema rappresenti l’approccio più efficace per comprenderlo. Il mio intervento, “Dalla Beatrice di Dante alle invisibili”, si propone di analizzare la rappresentazione della voce femminile nella tradizione letteraria italiana, interrogando i processi di visibilità e di cancellazione che ne hanno segnato la storia».

• Vincenzo Genova, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo, e Martina Bellomare, coautori della pubblicazione scientifica “Gaslighting Exposure During Emerging Adulthood: Personality Traits and Vulnerability Paths”, dedicata all’analisi delle dinamiche psicologiche e dei tratti di vulnerabilità nelle relazioni disfunzionali.





«Dietro ogni numero c’è una voce che chiede di essere ascoltata – sottolinea la Prof.ssa Sciandra –. Solo coniugando la ricerca scientifica alla consapevolezza sociale possiamo dare visibilità a ciò che resta nell’ombra e costruire politiche e strumenti più efficaci di prevenzione e tutela».

All’iniziativa prenderanno parte anche gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Statistica e Data Science dell’Università degli Studi di Palermo, insieme a gruppi di studenti provenienti da diversi licei cittadini. La partecipazione delle scuole è stata resa possibile grazie alla sensibilità e alla collaborazione dei dirigenti scolastici, che hanno accolto con convinzione l’invito a coinvolgere i giovani in un momento di formazione e consapevolezza civile.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la Società Italiana di Statistica (SIS) e con l’Ufficio Pari Opportunità UNIPA.

Avv. Armando Corsini

«La legge può diventare una via di liberazione. Ma prima di tutto le vittime devono sapere che non sono sole: esistono percorsi giuridici chiari e sicuri per uscire da relazioni che spengono la dignità e la speranza.»

Prof.ssa Marilena La Rosa

«La letteratura ci insegna che la voce femminile è stata spesso idealizzata o cancellata. Oggi abbiamo il compito di riascoltarla, riconoscerla e restituirle il posto che le spetta nella narrazione contemporanea.»

Vincenzo Genova

«Comprendere le dinamiche delle relazioni tossiche significa riconoscere i meccanismi psicologici che rendono vulnerabili soprattutto i più giovani. La ricerca può aiutarci a costruire strumenti di prevenzione più efficaci.»

Prof.ssa Mariangela Sciandra

«La statistica non è fatta solo di numeri: è un modo per dare dignità alle storie che spesso restano nell’ombra. Il nostro impegno è trasformare queste storie in conoscenza, e la conoscenza in cambiamento.»





Andrea Giostra

«Per affrontare adeguatamene un fenomeno complesso, grave e variegato quale quello della violenza sulle donne, della violenza di genere e del femminicidio, l’approccio deve prevedere modelli di intervento complessi e multidisciplinari basati sui tre livelli della prevenzione, sulla corretta informazione, sulla sana cultura di convivenza civile, sulla buona educazione frutto dei valori della nostra società e sulla adeguata e multifattoriale formazione di chi si occupa professionalmente di questo doloroso problema sociale. Questa è l’unica strada possibile: difficile, lunga e complessa. Le soluzioni semplici e facili le propone solo chi non conosce il fenomeno, non ha esperienza sul campo, non possiede competenze reali e si lascia trascinare da ideologie e slogan inefficaci che non servono a nulla se non a inquinare le acque e alimentare ignoranza e puerile narcisismo.»





I libri presentati:

1) Andrea Giostra e AA.VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V ed. novembre 2024

Luogo: Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS) , viale delle scienze edificio 13, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

