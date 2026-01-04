La strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stata senza ombra di dubbio una catastrofe. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono tanti i morti e i feriti nell’incendio del locale “Le Constellation” nella notte di San Silvestro.









Il giornalista e politologo siciliano Agrippino Castania esprime tristezza e cordoglio per le vittime di quel terribile incendio. “Sono vicino con tutto il cuore – dichiara Agrippino Castania – ai familiari delle vittime del terrificante incendio di Capodanno a Crans-Montana e a tutta la Svizzera. In questi giorni anche la Protezione civile italiana si è adoperata per dare un positivo contributo ai soccorsi. Una solidarietà stupenda quella di noi italiani ai cugini svizzeri. Un Paese amico che portiamo nel cuore”.





Intanto il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, ha sottolineato l’importante ruolo dell’Italia, intervenuta immediatamente dopo la tragedia. “Molti soccorritori – ha detto Parmelin – hanno rischiato la vita, il loro coraggio ha fatto qualcosa di straordinario, siamo loro grati”.





















Luogo: SICILIA

