Un pomeriggio di arte, musica, cultura. Può essere riassunta così l’iniziativa “Strade di luce. Armonie oltre l’orizzonte, in memoria di Rosanna Leonardi”, che si terrà il 4 gennaio alle 18.00 a Gravina di Catania, presso il Parco comunale “Paolo Borsellino”, sala delle arti “E. Greco”. L’evento è patrocinato dal Comune di Gravina di Catania e dalla Pro-loco cittadina, e sarà a ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Protagonisti dell’evento saranno la soprano Maria Antonietta Di Benedetto e il tenore Francesco La Spada, accompagnati dai maestri Aurelio Guttadauro al flauto, Carmelo Leonardi al violino, Vittoria Leonardi al violoncello e Giuseppe Palmeri al pianoforte. Il programma prevede brani classici e moderni, di autori e periodi differenti.

Gli intervenuti avranno anche la possibilità di ammirare, negli stessi locali del concerto, alcune opere della professoressa Rosanna Leonardi, protagonista della cultura etnea prematuramente scomparsa, a cui la serata è dedicata. Il pubblico potrà visitare una selezione di quadri realizzati con tecniche diverse (olio, acquerelli ed incisione), accomunati dal tocco peculiare della compianta professoressa Leonardi.





