“Quanto accaduto a Floridia è grave e denuncia uno stato febbrile della nostra democrazia, dietro cui si nasconde la longa manus della sinistra con la sua pretesa di “pigliatutto” quando si tratta di cultura o istruzione”.Il deputato regionale di FdI Marco Intravaia interviene con durezza sulla questione che ha riguardato due studenti di Floridia, puniti perché “colpevoli” di indossare due braccialetti di Fratelli d’Italia e per questo allontanati dalla classe.

“Una vergogna – ha continuato Intravaia – che colpisce il diritto alla partecipazione politica dei cittadini con l’aggravante della giovane età di questi ultimi, nel caso in questione, e della “verticalità” dell’intervento, cioè dell’azione del più forte sul più debole. In realtà, ad essere colpito è il diritto alla libertà di espressione, il prezioso articolo 21 della nostra Costituzione, di cui tutti si riempiono la bocca, ma per cui la sinistra non è disposta a muovere un dito nella prassi, quando non si tratta di difendere la sua libertà di espressione o di coloro che fanno riferimento alla sua stessa parte politica. Il caso eclatante di Floridia purtroppo non è isolato e non è la prima volta che studenti che si professano ammiratori della Meloni e del suo partito subiscono una sorta di mobbing a scuola. Auspico al più presto un intervento severo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dell’Ufficio scolastico regionale”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.