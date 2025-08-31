Monterosso Almo (Rg) – Uno dei borghi più belli d’Italia sabato si è trasformato, ancora una volta, in una cittadella dell’arte con un pomeriggio dedicato agli artisti da parte della Diocesi di Ragusa, che ne ha programmato il relativo Giubileo, e dalla locale Pro Loco, guidata da Giovanni Morale, che ha organizzato la collettiva internazionale “L’arte che include, un viaggio di bellezza e crescita” e che ha visto ritornare sulla scena il direttore artistico Roberto Guccione; più di 80 artisti, alcuni provenienti dai paesi della diocesi, hanno partecipato al pellegrinaggio che è partito dalla chiesa di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo, fino alla chiesa dell’Addolorata; guidati dal vescovo Giuseppe La Placa, gli artisti hanno avuto modo di celebrare il loro Giubileo con la relativa celebrazione eucaristica; subito dopo la santa messa, ci si è trasferiti nell’auditorium don Pino Puglisi per la consegna degli attestati e dei premi ai vari partecipanti ed infine il taglio del nastro presso Palazzo Cocuzza, dove sono esposte le opere.

Per l’occasione era presente una nutrita delegazione di ben 10 artisti provenienti dalla Georgia, guidati da Nina Darchia, coordinatrice dell’associazione “La Via dell’Arte” su quel territorio. La manifestazione è stata allietata dai musicisti Carmen Alessandrello, dal tenore Alessandro Cassibba e dal musicista Marco Guccione, che per l’occasione ha cantato il brano da lui composto “Con la fede, la musica ed il cuore” oltre a cantare un medley dei Pooh.

La Collettiva è stata realizzata con il patrocinio della Regione Sicilia per il tramite dell’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, del comune di Monterosso Almo, dell’Istituto nazionale Tumori-Cro di Aviano, della Confederazione mondiale degli Exallievi ed Exallieve di Don Bosco e dalle locali Parrocchie, coordinate da padre Innocenzo Mascali.

Al taglio del nastro erano presenti il vescovo Giuseppe La Placa, accompagnato da don Biagio Aprile, direttore dell’ufficio diocesano per l’educazione cattolica; il presidente del consiglio comunale Giovanni D’Aquila, il direttore artistico Roberto Guccione, il presidente della Pro Loco Giovanni Morale, la coordinatrice degli artisti dell’associazione La Via dell’Arte in Georgia, Nina Darchia.

La manifestazione è stata presentata da Valerio Martorana, della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco: “abbiamo offerto pennellate di bellezza con gusto ed eleganza ad un territorio che è vocato all’accoglienza degli artisti”.

“Monterosso Almo è uno dei borghi più belli d’Italia – afferma il direttore artistico Roberto Guccione-e con tutte queste iniziative stiamo cercando di renderla appetibile ai turisti e agli amanti dell’arte, ricordandoci che proprio l’arte è orientamento al bene”.

“Siate strumenti di bellezza e speranza, – è l’esortazione del vescovo Giuseppe La Placa- l’arte è partecipazione alla sapienza di Dio, soleva dire San Tommaso D’Aquino; vi consegno tre vie da seguire: umiltà, bellezza che eleva e gratuità; in questo modo l’arte diventa anche preghiera”.

“Gli artisti hanno la capacità di rendere percepibile ciò che non si vede ed attraverso l’arte riusciamo a raggiungere Dio, con la ragione e la bellezza”, sottolinea il sindaco Salvatore Pagano che per l’occasione ha consegnato ben cinque cittadinanze onorarie ai professionisti che si sono distinti nel campo medico oncologico, della ricerca scientifica e nel campo dell’arte (prof. Vincenzo Canzonieri, prof. Flavio Rizzolio, dott. Giuseppe Fanetti, dott. Fabio Biagio La Torre e Cav. Uff. Roberto Guccione).

La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

Nel corso della serata sono stati consegnati i seguenti attestati agli ospiti ed agli artisti.

Premio alla Carriera 2025 conferito a: Giovanna Tarascio, Gela Nozadze, Dino Puglisi, Lucilla Luciani, Salome Chkheidze, Eka kalatozi, Tamar Toidze, Franco Carletti, Maria Rita Fogliasso, Katalin N. Sebestyén, Nona Chanturia, Nana Saakashvili.

Premio Internazionale Critica Artistica 2025 conferito a: Eleonora Ragonesi, Adriana Stella, Giovanni Pititto, Titti Rapisarda, Veronica Verdirame, Michelina Milella, Maia Avlokhashvili, Giorgi Mardaleishvili, Mina Di Salvo, εδεν DSG, Maria Di Pasquale.

Oscar dell’arte 2025, sezione legno, conferito a: Loredana Pellegrino

Premio Speciale Internazionale d’Arte Diamante Rosso conferito a: Tamar Kvizhinadze, Nutsa Purtseladze, Shotiko Sakhokia, Maria Luisa Romano, Giuseppe Spadola, Rita Guardavascio, Barbare Sadzaglishvili, Maria Scollo.

Oscar dell’arte 2025 conferito a: Luciano Piccitto, Mario Vittoria, Antonina Giotti, Anna Giulia Enrile, Alberto Girani, Marinella Artale, Madona Akhalkaci, Susan Avanesyan, Tinatin Basilashvili.

Premio Internazionale Sicilia Art 2025 conferito a: Carmelo Battaglia, Pina Modica, Milena Emma Caracciolo, Maria Tempesta, Maria Felice Vadalà, Nina Darchia, Nana Dopadze, Gala Rey, Irma kheteshvil, Mzia Chivadze, Zaza Doborjginidze.

Premio Internazionale Platino conferito a: Mariami Karmazanashvili, Irina Metz, Valentina Dezio, Tamar Sukhitashvili, Eleonora Dervishova, Anano Sikharulidze, Valeria Fiaccabrino, Salvatore Gerbino, Gela Nozadze, Irina kharebashivili.

Premio Internazionale Artista dell’anno 2025 conferito a: Luisa Barrano, Andrea Harangi, Silvana Amarù, Verena Papin, Pippo Depetro, Giuseppe Murdaca, Rosanna Reategui, Rosanna Malandrino, Anna Maria Lopes, Carmelisa Paravizzini, Nino kurtanidze, Dalila Minjoraia, Maia Nakhutsrishvili, Giovanna Tarascio.

Premio Internazionale Gold conferito a: Giovanna Cusumano, Florinda Giannone, Paola Maver, Nadia Gaggioli, Dóbus György, Dóbus Dorka, Nelly Fonte, Loredana Aimi, Anna Concetta Porcino, Maria Scollo.

